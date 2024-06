Protestuesit pro-pa’lestinezë ngritën një kamp tende jashtë bashkisë së Los Anxhelosit

Kanali lokal KABC-TV raporton se rreth 50 protestues me 20 çadra janë parë të rreshtuar në trotuaret jashtë ndërtesës.

Disa tenda kishin flamuj palestinezë dhe fraza të tilla si “Palestina e lirë” dhe “Gaza e lirë”.

Departamenti i Policisë së Los Anxhelosit tha në X se po monitoronte demonstratën e palejuar.

Nuk raportohet për të arrestuar dhe për të lënduar.

From Gaza to Skidrow – our struggles are connected.

We aren’t going anywhere!! LA, come join us at city hall! #FreePalestine https://t.co/nuzOehSFum pic.twitter.com/MO6mqaVvnw

— People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024