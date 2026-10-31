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Protestuesit zhvendosen në rrugën “Myslym Shyri”, e bllokojnë me koshat e mbeturinave

Pas tensioneve para Kryeministrisë, protestuesit janë zhvendosur në rrugën “Myslym Shyri”, ku kanë bllokuar qarkullimin duke vendosur kosha mbeturinash në mes të rrugës.

Lëvizja e protestuesve vjen pas përplasjeve me policinë, e cila përdori gaz lotsjellës dhe ujë me piper për shpërndarjen e turmës.

Tensionet mes policisë dhe protestuesve nisën te ministria e Arsimit, ku u hodh molotov, ndërsa policia përdori ujë me presion.

E njëjta situatë ndodhi edhe pranë kryeministrisë në Bulevardin Dëshmorët e Kombit.

Pas tensioneve para kryeministrisë të rinjtë protestues u drejtuan në rrugën Myslym Shyri, ku edhe aty u përballën me policinë. /panorama

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