Provoni këto eliksire me të cilat sigurisht se do të humbni në peshë

Për të rregulluar trupin tuaj nuk keni pse të vuani urie, mjafton të hani në sasi normale, të lëvizni sa më shumë dhe të pini sa më shumë nga lëngjet e cekura më poshtë.

ÇAJ TË GJELBËR

Çaji i gjelbër ka veti të shumta shëruese, e humbja e shpejtë në peshë është njëra prej tyre. Një gotë në ditë e këtij çaji bën që organizmi juaj të ketë sasinë e duhur me antioksidues, të cilët pastrojnë organizmin dhe shkrijnë yndyrën shtesë.

LËNGJET E FRESKËTA TË SHTRYDHURA

Këto lëngje janë burim i mirë nëse dëshironi ta pastroni organizmin tuaj nga helmet, e me vetë këtë edhe të hiqni dorë kilogramët shtesë. Lëngjet e shtrydhura mund t’i përgatisni nga pemët dhe perimet, e më të mirat janë agrumet, si dhe ushqimet pasura me fibra, si karota ose mollët.

LËNGU I DARDHËS

Është lehtë ta përgatisni, e shumë i pasur me vitamina dhe minerale. Përmban sasi të madhe me vitamina C, e pos se ndihmon në humbjen në peshë, njëkohësisht shton edhe sasinë fizike të energjisë. Të njëjtin efekt për trupin ka edhe lëngu nga boronicat.