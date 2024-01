Pse 32GB RAM po shndërrohen në një standard për kompjuterët?

Ata që luajnë video lojëra duhet të kenë 32GB RAM në kompjuterët e tyre ku lojërat e fundit si Star Citizen apo Spider-Man Remastered kërkojnë 16 deri në 32GB RAM në cilësimet më të larta.

Pyetja sesa memorie RAM i nevojitet një kompjuteri është një prej debateve më të nxehta në industri. Ndërsa përdoruesit profesionalë të cilët krijojnë përmbajtje dixhitale ose analizojnë sasi të mëdha informacioni kanë nevojë për më shumë se 32GB RAM, një kompjuter në shtëpi ka nevoja të tjera në varësi të mënyrë së përdorimit.

Ata që luajnë video lojëra duhet të kenë 32GB RAM në kompjuterët e tyre ku lojërat e fundit si Star Citizen apo Spider-Man Remastered kërkojnë 16 deri në 32GB RAM në cilësimet më të larta.

Prandaj mund të mendoni se 16GB RAM do të jenë minimumi për lojërat e ardhshme dhe se ju mund krijoni një kompjuter për të ardhmen me dyfishin e kapacitetit.

Megjithatë kërkesa për memorie gjithashtu po rriten për aplikacionet standarde. Do të vëreni se duke mbajtur disa tabe të hapura shfletuesi në të njëjtën kohë, qindra megabajt memorie do të zihen ku kompjuterët me pak RAM do të kalojnë të dhënat në hardisk duke prekur edhe performancën.

Sistemet operative moderne si Windows 11 dhe macOS përdorin RAM në mënyrë efikase. Ato ruajnë në mënyrë të shpeshherë të dhëna ose aplikacione në memorie për të mundësuar përgjigje më të shpejtë prej tyre.

Si rezultat një kapacitet më i lartë RAM sjell avantazhe si shpejtësi, veçanërisht gjatë punës me disa aplikacione diçka që procesorët modernë e përballojnë me lehtësi në të njëjtën kohë.

Si rezultat kompjuteri juaj duhet të paktën 32GB RAM në luani video lojëra shpesh. Ky kapacitet RAM është i rekomanduar edhe në kryeni disa procese dhe punë në të njëjtën kohë në kompjuterin tuaj në mënyrë që të punojë sa më shpejtë dhe pa ndërprerje.

16GB RAM janë minimumi i mundshëm sot për detyra bazike si shfletimi në ueb, punë me paketat Office apo luajtje video. Kompjuteri juaj praktikisht do ti rezistojë kohë nëse memoria RAM mund të shohet.