Pse Arabia Saudite po investon dhjetëra miliarda dollarë për videolojëra?

Synimi kryesor, ndërtimi i një ekonomie më pak të varur nga nafta
Prej të paktën një dekade, Arabia Saudite po investon masivisht në sektorë fitimprurës që mund ta ndihmojnë të përmirësojë reputacionin e saj ndërkombëtar.
Shembulli më i njohur është sporti, por vitet e fundit qeveria ka investuar dhjetëra miliarda dollarë edhe në industrinë e videolojërave, ku princi i kurorës Mohammed bin Salman është gjithashtu një i apasionuar i njohur.
Gjatë dhe pas pandemisë, tregu i videolojërave u shndërrua në një industri gjigante. Arabia Saudite është tashmë ndër vendet më të rëndësishme në botë në këtë sektor, duke rivalizuar Shtetet e Bashkuara dhe Japoninë, dy tregjet kryesore për nga madhësia dhe qarkullimi.
Këtë pozicion e arriti në një kohë shumë të shkurtër, përmes një strategjie agresive që është mbështetur kryesisht te blerja e aksioneve në disa prej kompanive më të rëndësishme të industrisë.
Marrëveshja më e madhe deri tani është blerja e Electronic Arts, një prej kompanive më të mëdha të videolojërave në botë. Fondi sovran saudit, Public Investment Fund (PIF), e bleu kompaninë për 55 miliardë dollarë së bashku me dy kompani amerikane investimesh, Silver Lake dhe Affinity Partners, kjo e fundit e themeluar nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump.
Electronic Arts është zhvilluesi i serisë EA Sports FC, videoloja e futbollit që dikur njihej si FIFA dhe që është ndër videolojërat më të shitura në botë. Në katalogun e kompanisë gjenden gjithashtu seri jashtëzakonisht të suksesshme si Madden NFL, Battlefield dhe The Sims.
Investimet e PIF në këtë industri nisën në fillim të vitit 2022, me blerjen për 1,5 miliardë dollarë të ESL dhe FaceIt, dy prej kompanive më të rëndësishme në organizimin e aktiviteteve të e-sporteve.
Po atë vit, Mohammed bin Salman krijoi Savvy Gaming Group, strukturën përmes së cilës fondi saudit ka administruar investimet në industrinë e videolojërave.
Që atëherë, Savvy ka blerë Scopely, kompaninë pas Monopoly Go!, si dhe kompaninë e videolojërave të Niantic, të njohur sidomos për Pokémon Go. Ka marrë gjithashtu pjesë të rëndësishme në disa prej botuesve më të mëdhenj të industrisë, përfshirë Take-Two Interactive, Capcom, Embracer dhe Nintendo.
Blerja e Electronic Arts është marrëveshja më e madhe e realizuar deri tani nga qeveria saudite dhe ka ngjallur shqetësime të shumta. Një pjesë e konsiderueshme e shumës, 20 miliardë nga 55 miliardët, është financuar përmes borxhit.
Për këtë arsye, analistët presin që kompania mund të shkurtojë një pjesë të rreth 15 mijë vendeve të punës në vitet e ardhshme për të ulur kostot.
Por investimet synojnë të diversifikojnë një ekonomi të varur fort nga nafta, të tërheqin kapital dhe ekspertizë nga jashtë dhe të krijojnë mundësi të reja punësimi për të rinjtë sauditë që studiojnë shkencat dhe teknologjinë.
Qeveria po investon gjithashtu shumë në organizimin e aktiviteteve të e-sporteve. Vetëm mes viteve 2024 dhe 2026, Arabia Saudite ka organizuar dy edicione të eSport World Cup, kompeticioni më i madh i e-sporteve në botë, me një fond çmimesh prej 70 milionë dollarësh. \tesheshi