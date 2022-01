Pse disa prej veturave u ngrihet xhami nga brenda?

Ne nuk i kemi ato probleme për momentin në Kosovë pasi aktualisht në vendin tonë po mbretërojnë temperatura të pazakonshme gjatë dimrit.

Me të ftohtë ekstrem, xhamat e veturave ngrijnë. Megjithatë, ndonjëherë xhami ngrin nga brenda dhe kjo nuk duhet t’ju habisë apo shqetësojë. Nuk kishte asnjë problem të madh që nuk mund ta zgjidhni me pak përpjekje.

Kjo është më së shpeshti për shkak të lagështirës së tepërt në brendësi të veturës. Sidomos nëse qilimat tuaja janë të lagura, ose nëse bie borë, kështu që ju e futni atë në automjet me këpucë. Do të shkrijë, do të lagë qilimat dhe këtu është burimi juaj i lagështisë.

Nëse qilimat janë të lagur, nxirrni nga makina dhe thajini në shtëpi ose apartament. Hiqni të gjitha rrobat e lagura nga kabina e veturës dhe çdo gjë që mund të krijojë lagështi.

Me disa automjete të vjetra me izolim më të dobët, xhamat shpesh ngrijnë nga brenda, kështu që as këto masa nuk do t’ju ndihmojnë.

Çfarë duhet bërë atëherë? Hapni derën e automjetit dhe ndizni ventilimin dhe drejtojeni drejt xhamit të përparmë. Në fund, fshijeni gotën me një leckë të thatë. Mos përdorni shkrirës me spërkatje në brendësi të automjetit pasi kjo nuk është veçanërisht e shëndetshme.