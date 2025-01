Pse femrat janë më të rrezikuara nga goditjet në tru? Ja zbulimi i Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë

Shoqata Evropiane e Kardiologjisë thotë se një mënyrë jetese e shëndetshme është “çelësi” për të shmangur goditjen në tru, qoftë për meshkujt apo për femrat.

Por, më shumë gra (60%) vdesin nga infarkti sesa meshkujt (40%). Ato janë vërejtur gjithashtu se kanë më pak gjasa se burrat për të marrë kujdes të menjëhershëm mjekësor pas një goditjeje.

Siç tha përfaqësuesi i Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë, profesori i kardiologjisë klinike John Cam nga Universiteti St. George në Londër, gratë që kanë aritmi kardiake janë veçanërisht të rrezikuara.

Faktorë të tjerë që rrisin rrezikun e goditjes në tru tek gratë janë marrja e pilulave kontraceptive, terapia hormonale, ndryshimet hormonale gjatë menopauzës, shtatzënia e kombinuar dhe diabeti. Faktorët më të përgjithshëm të rrezikut janë kardiovaskulare, presioni i lartë i gjakut, diabeti, depresioni, obeziteti etj.

Një goditje zakonisht ndodh kur një pjesë e trurit bllokohet nga furnizimi me gjak dhe rrjedhimisht me oksigjen. Për shkak të kësaj, qelizat e trurit vdesin ose dëmtohen, si rezultat i së cilës pacienti, në varësi të zonës së trurit që preket, ka probleme me lëvizjen, vështirësi në të folur, çrregullime të të menduarit dhe emocional, etj.

Sipas ekspertëve, rreth gjysma e goditjeve në tru janë të parandalueshme. Për të parandaluar një goditje në tru, nuk duhet të pini duhan, duhet të ushtroni, të mbani një peshë normale, të ushqeheni shëndetshëm, të mos pini alkool dhe të reduktoni stresin. Të njëjtat rekomandime vlejnë në përgjithësi për reduktimin e rrezikut kardiovaskular.

Gratë, sipas Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë, duhet të vizitojnë kardiologun po aq rregullisht sa shkojnë te gjinekologu për ekzaminimin e kancerit të gjirit apo mitrës. Ata me aritmi të zemrës dhe presion të lartë të gjakut duhet të marrin mjekimin e duhur për të reduktuar rrezikun e goditjes në tru.

Nëse ndodh një goditje, është shumë e rëndësishme që të bëhet një diagnozë e menjëhershme, pasi sa më shpejt të trajtohet incidenti nga mjekët, aq më pak ka gjasa që të jetë fatale ose të shkaktojë dëmtime të mëdha të trurit.