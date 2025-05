Pse Izraeli po e zgjëron luftën në Gaza?

Ndërsa Izraeli po zgjeron operacionet e tij ushtarake në Rripin e Gazës, qindra mijëra palestinezë po detyrohen sërish të largohen nga shtëpitë e tyre.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanjahu, ka premtuar se do të marrë kontrollin e plotë të Gazës, duke shtuar se rezultati përfundimtar do të jetë “dëbimi me forcë i palestinezëve” nga territori.

Ai gjithashtu ka lehtësuar pjesërisht bllokadën ndaj Gazës, e cila ka hyrë në muajin e saj të tretë, por ka theksuar se kjo është bërë vetëm për të qetësuar aleatët dhe mbështetësit e tij në Shtetet e Bashkuara – jo për të ndihmuar civilët palestinezë.

Kjo situatë ngre pyetje të thella për të ardhmen e Gazës dhe fatin e popullsisë palestineze që përballet çdo ditë me zhvendosje të dhunshme, urie ekstreme dhe kërcënimin e përhershëm për jetën e tyre. Perspektiva mbetet e errët, ndërsa ndërhyrjet ndërkombëtare duken të pamjaftueshme për të ndaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe për të mbrojtur civilët.