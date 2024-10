Pse kaq pak njerëz po blejnë vetura elektrike?

Rritja e elektromobilitetit në Bashkimin Evropian është ngadalësuar ndjeshëm. Në muajin korrik, numri i automobilave elektrike të regjistruara rishtazi në të gjithë BE-në ra me 11 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ndërsa në Gjermani u regjistrua një rënie prej 37 për qind. Në dymbëdhjetë vende të BE-së, shoqata e industrisë ACEA regjistroi rënie të shitjeve, shkruan Deutsche Welle.

Në përgjithësi, pavarësisht nga lloji i motorit, numri i veturave të reja të regjistruara në BE është rritur në 852,051 automjete, që do të thotë për 0.2 për qind në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Pjesa e tregut të automjeteve elektrike ra nga 13.5 në 12.1 për qind.

“Rritja e elektromobilitetit është në stagnim – jo vetëm në Gjermani,” përfundon Constantin Gall, ekspert i lëvizshmërisë në kompaninë globale të konsulencës dhe auditimit të menaxhimit dhe taksave EY (Ernst and Young GmbH).

Por, pse është kështu?

“Faktori vendimtar, i cili aktualisht pengon blerjen e mëtejshme të veturave elektrike, është çmimi i lartë”, thotë Gall. Në vendet ku ka mbështetje të lartë financiare nga shteti, shitjet po zhvillohen mirë. Në vendet ku mungojnë këto subvencione, blerësit zgjedhin vetura më të lira me motorë me djegie të brendshme.

Në shumicën e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, automjetet elektrike mbeten një produkt për një klientelë shumë të kufizuar.

“Në 15 vende të BE-së, pjesa e tregut të veturave elektrike në korrik ishte nën 10 për qind”, thekson eksperti i kompanisë EY Gall. Gjermania ka një pjesë të tregut prej vetëm 13 për qind. Në vendet e Evropës Lindore dhe Juglindore, veturat elektrike janë ende një pamje e rrallë në rrugë, me një pjesë të tregut prej 4.3 për qind.

Zhvillimi i dobët i tregut të veturave elektrike e vë industrinë e automobilave përballë sfidave të mëdha. Prodhuesit e veturave tani duhet të përputhen me objektivat e tyre ambicioze për automjetet elektrike me realitetin dhe të zgjerojnë bashkëjetesën dhe bashkëjetesën e automjeteve me motor me djegie të brendshme dhe automobilave elektrike.