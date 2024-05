Pse koncepti më i ri nga BMW ka butona “të modës së vjetër”

Këtë javë, BMW zbuloi konceptin e ri Vision Neue Klasse X.

Ashtu si shumica e automjeteve, edhe Neue Klasse X ka një panel kontrolli të përcaktuar nga instrumente dixhitale dhe një ekran me prekje, pothuajse pa asnjë buton.

Por, kur shikoni panelin e dyerve të përparme, do të gjeni butona “të modës së vjetër”, të ngjashme me ato që do të gjeni në një veturë luksoze 30 vjeçare, shkruajnë mediat e huaja.

“Siç e dimë, njerëzit e rregullojnë ulësen gjatë vozitjes. Është një mënyrë intuitive ta rregullojnë atë pa e shikuar. Pra, kjo është një nga arsyet që ka kuptim të vendosësh edhe butona fizik”, tha një përfaqësues i BMW-së.

Natyrisht, Vision Neue Klasse X nuk përfshin vetëm butona fizik. Madje, koncepti X vjen me një timon të ri me shumë funksione dhe një ekran qendror me prekje.

“Ne nuk do të kemi më kontrolluesin iDrive në veturë, mendoj se kjo është e qartë. Tani kemi timonin e mrekullueshëm shumëfunksional, por ka edhe butona për funksionalitete të tjera ku është e nevojshme”, shtoi përfaqësuesi i markës gjermane.