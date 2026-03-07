Pse nga Ukraina po nxirren para me furgonë dhe jo përmes bankave?

Bllokimi nga Budapesti nën dyshimet për pastrim parash, Kievi e quan “banditizëm shtetëror” për qëllime politike
Një ngjarje e paprecedentë në kufirin mes Hungarisë dhe Ukrainës, ka ngritur pikëpyetje të mëdha mbi qarkullimin e parave në kohë lufte. Autoritetet hungareze sekuestruan 40 milionë dollarë, 35 milionë euro dhe 9 kilogramë ar nga dy furgonë të blinduar.
Shtatë shtetas ukrainas u ndaluan fillimisht nën dyshimin e rëndë për pastrim parash. Ky veprim ka shkaktuar një përplasje të ashpër diplomatike mes dy vendeve. Kievi zyrtar ka sqaruar se paratë nuk janë pjesë e ndonjë skeme ilegale. Sipas tyre, fondet i përkasin bankës shtetërore ukrainase Oschadbank.
Ato po transportoheshin fizikisht si pjesë e shërbimeve të rregullta bankare mes Austrisë dhe Ukrainës. Transporti fizik përdoret për të siguruar likuiditetin në një kohë kur sistemet dixhitale janë nën rrezik nga sulmet ruse.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, e ka akuzuar hapur qeverinë e Viktor Orbanit për “banditizëm shtetëror”. Ai pretendon se sekuestrimi është një akt i pastër politik. Hungaria po përdor çdo mjet presioni për të detyruar Ukrainën të rinisë furnizimin me naftë ruse përmes tubacionit Druzhba.
Ky tubacion u dëmtua nga dronët rusë, por Budapesti e konsideron bllokimin si një veprim të qëllimshëm të Kievit. Vetë Orban ka deklaruar se ukrainasve do t’u mbarohen paratë më shpejt se hungarezëve nafta.
Kjo deklaratë ka përforcuar dyshimet se fondet po mbahen peng si kundërmasë ekonomike. Ukraina ka paralajmëruar qytetarët dhe bizneset e saj që të shmangin udhëtimet në Hungari. Sipas Kievit, siguria e tyre dhe e pronës nuk garantohet më përballë veprimeve arbitrare të Budapestit.
Kjo përplasje po shfrytëzohet edhe për fushatën zgjedhore në Hungari. Orban po përpiqet ta portretizojë Ukrainën si një kërcënim për sigurinë energjetike të vendit. Ndërkohë, paratë dhe ari mbeten të bllokuara, duke e kthyer një procedurë bankare në një betejë të hapur financiare në zemër të Europës. /tesheshi