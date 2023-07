Pse rriten kaq shumë përmasat e veturave nga brezi në brez?

Prej kohësh ka qenë e zakonshme që veturat të rriten nga brezi në brez, por sigurisht, ka gjithmonë përjashtime.

Volkswagen është rritur për 58 centimetra nga gjenerata e parë tek e fundit, teksa rritja e njëjtë u aplikua edhe për modelin Passat.

Në 3 gjeneratat e fundit, VW Polo ka qenë më i gjatë se gjenerata e parë Golf, transmeton Telegrafi.

VW Passat i ri është pothuajse aq i gjatë sa gjenerata e parë Audi A6. Ka edhe shumë shembuj shumë interesantë.

Le të shohim vetëm disa nga modelet më të njohura të cilat janë të përfshira në listën e mëposhtme, ku në disa raste gjatësia specifikohet “nga x në y”.

VW Golf

VW Golf I – 3,705 mm – 3,815 mm

VW Golf II – 3,985 mm – 4,054 mm

VW Golf III – 4,074 mm

VW Golf IV – 4,148 mm – 4,188 mm

VW Golf V – 4,204 mm – 4,246 mm

VW Golf VI – 4,199 mm

VW Golf VII – 4,255 mm – 4,280 mm

VW Golf VIII – 4,284 mm

VW Polo

VW Polo I – 3,605 mm

VW Polo II – 3,655 mm-o 3,765 mm

VW Polo III – 3,715 mm – 3,743 mm

VW Polo IV – 3,897 mm – 3,926 mm

VW Polo V – 3,952 mm

VW Polo VI – 4,053 mm – 4,067 mm

VW Touareg

VW Touareg I – 4,754 mm

VW Touareg II – 4,796 mm

VW Touareg III – 4,878 mm

VW Passat

VW Passat I – 4,190 mm

VW Passat II – 4,435 mm

VW Passat III – 4,575 mm

VW Passat IV – 4,610 mm

VW Passat V – 4,676 mm – 4,704 mm

VW Passat VI – 4,780 mm – 4,765 mm

VW Passat VII – 4,769 mm

VW Passat VIII – 4,767 mm

Audi A4

Audi A4 I (B5) – 4,520 mm

Audi A4 II (B6) – 4,547 mm

Audi A4 III (B7) – 4,586 mm

Audi A4 IV (B8) – 4,703 mm

Audi A4 V (B9) – 4,726 mm – 4,762 mm

Audi A6

Audi A6 I (C4) – 4,797 mm

Audi A6 II (C5) – 4,805 mm

Audi A6 III (C6) – 4,927 mm

Audi A6 IV (C7) – 4,933 mm

Audi A6 V (C8) – 4,939 mm

Opel Corsa

Opel Corsa I (A) – 3,622 mm

Opel Corsa II (B) – 3,729 mm – 3,741 mm

Opel Corsa III (C) – 3,817 mm

Opel Corsa IV (D) – 3,999 mm

Opel Corsa V (E) – 4,021 mm

Opel Astra

Opel Astra I (F) – 4,050 mm

Opel Astra II (G) – 4,110 mm

Opel Astra III (H) – 4,249 mm

Opel Astra IV (J) – 4,419 mm

Opel Astra V (K) – 4,370 mm

Opel Astra VI (L ) – 4,374 mm

Renault Clio

Renault Clio I – 3,709 mm

Renault Clio II – 3,773 mm – 3,811 mm

Renault Clio III – 3,986 mm – 4,032 mm

Renault Clio IV – 4,062 mm

Renault Clio V – 4,050 mm

Renault Megane

Renault Megane I – 4,129 mm – 4,164 mm

Renault Megane II – 4,209 mm

Renault Megane III – 4,295 mm

Renault Megane IV – 4,359 mm

Ford Fiesta

Ford Fiesta I – 3,565 mm

Ford Fiesta II – 3,565 mm

Ford Fiesta III – 3,743 mm

Ford Fiesta IV – 3,828 mm – 3,833 mm

Ford Fiesta V – 3,918 mm – 3,924 mm

Ford Fiesta VI – 3,950 mm – 4,067 mm

Ford Fiesta VII – 4,040 mm – 4,068 mm

Ford Focus

Ford Focus I – 4,175 mm

Ford Focus II – 4,340 mm

Ford Focus III – 4,358 mm

Ford Focus IV – 4,378 mm

Skoda Fabia

Škoda Fabia I – 3,960 mm

Škoda Fabia II – 4,000 mm

Škoda Fabia III – 3,992 mm

Škoda Fabia IV – 4,107 mm

Skoda Octavia

Škoda Octavia I – 4,511 mm – 4,507 mm

Škoda Octavia II – 4,569 mm

Škoda Octavia III – 4,659 mm

Škoda Octavia IV – 4,689 mm

Skoda Superb

Škoda Superb I – 4,789 mm

Škoda Superb II – 4,838 mm

Škoda Superb III – 4,861 mm

BMW 3 Series

BMW 3 Series I (E21) – 4,355 mm

BMW 3 Series II (E30) – 4,320 mm – 4,460 mm

BMW 3 Series III (E36) – 4,433 mm

BMW 3 Series IV (E46) – 4,470 mm

BMW 3 Series V (E90) – 4,520 mm

BMW 3 Series VI (F30) – 4,624 mm – 4,643 mm

BMW 3 Series VII (G20) – 4,709 mm

BMW 5 Series

BMW 5 Series I (E12) – 4,620 mm

BMW 5 Series II (E28) – 4,620 mm

BMW 5 Series III (E34) – 4,720 mm

BMW 5 Series IV (E39) – 4,775 mm – 4,805 mm

BMW 5 Series V (E60) – 4,843 mm

BMW Series 5 VI (F10) – 4,899 mm – 5,039

BMW Series 5 VII (G30) – 4,936 mm – 4,963 mm

Mercedes C class

Mercedes CI (W202) – 4,505 mm

Mercedes C II (W203) – 4,526 mm

Mercedes C III (W204) – 4,582 mm

Mercedes C IV (W205) – 4,686 mm

Mercedes CV (W206) – 4,751 mm

Mercedes E class

Mercedes EI (W124) – 4,755 mm

Mercedes E II (W210) – 4,818 mm

Mercedes E III (W211) – 4,834 mm – 4,851 mm

Mercedes E IV (W212) – 4,868 mm

Mercedes EV (W213) – 4,923 mm

Bazuar në këto të dhëna, mund të shohim se me të vërtetë shumë modele janë rritur vazhdimisht nga brezi në brez, megjithëse për shumë modele të tjera nuk është një rritje aq e konsiderueshme në gjatësi sa të konsiderohet si “dramatike”.