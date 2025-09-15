Pse sistemet e mbrojtjes ajrore të Katarit, të teknologjisë së fundit, nuk e penguan sulmin e Izraelit ndaj Dohas?

Pasi Izraeli nisi një sulm ndaj Dohas disa ditë më parë, shumë njerëz kanë vënë në dyshim pse Katari, i cili është i pajisur me sistemet më të përparuara amerikane të mbrojtjes ajrore, dështoi të ndalonte sulmin izraelit në territorin e tij.
Katari ka bateri raketash Patriot dhe sistemin e raketave antibalistike THAAD, i njëjti interceptor i përparuar që është vendosur edhe në Izrael.
Megjithatë, kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha të martën se “armiku izraelit përdori një armë që nuk u zbulua në radar”. Ai nuk specifikoi llojin e armës, por analistët rajonalë besojnë se avionët luftarakë izraelitë mund të kenë qëlluar raketa me rreze të gjatë veprimi jashtë hapësirës ajrore të Katarit, ndoshta mbi Gjirin Persik, ngjashëm me sulmet e kaluara në Lindjen e Mesme.
Në fjalimin e tij, Al Thani e quajti sulmin “një sulm terrorist izraelit që synonte destabilizimin e sigurisë në rajon”.
Pavarësisht pasurisë dhe blerjeve të armëve të avancuara, Katari ka një nga ushtritë më të vogla në Gjirin Persik, me rreth 15,000 ushtarë, përfshirë Gardën Emirate. Shërbimi ushtarak i detyrueshëm për burrat midis moshës 18 dhe 35 vjeç u prezantua në vitin 2013 dhe zgjat nga katër muaj deri në një vit, varësisht nga arsimi dhe trajnimi. Gratë mund të bëhen vullnetare, duke përfshirë pozicionet e oficerëve dhe pilotëve.
Analistët thonë se mungesa e personelit ushtarak të kualifikuar në Katar e ka detyruar atë të mbështetet në rekrutë të huaj, shumë nga Pakistani dhe Jordania. Shifrat e sakta mbeten sekrete, pasi qeveritë ngurrojnë të pranojnë shkallën e varësisë së tij nga mercenarët.
Që nga kriza rajonale e vitit 2017, kur Bahreini, Egjipti, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ndërprenë lidhjet me Dohën, Katari ka nisur një zgjerim të shpejtë të forcave të tij.
Forca ajrore është rritur nga 12 avionë të vjetër në dhjetëra avionë luftarakë të rinj të blerë nga Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania, me plane për të vendosur rreth 100.
Ushtria ka shtuar automjete luftarake të blinduara gjermane dhe turke dhe artileri, ndërsa marina ka blerë korveta dhe anije patrullimi nga Italia dhe Turqia.
Megjithatë, sulmi i Izraelit ndaj Dohas ka nxjerrë në pah kufizimet edhe të sistemeve më të përparuara – dhe e ka lënë udhëheqjen e Katarit të mendojë se si t’i përgjigjet asaj që e shihte si një sulm të drejtpërdrejtë ndaj sovranitetit të tij. /tesheshi