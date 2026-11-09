Pse telefoni juaj i ardhshëm mund të kushtojë edhe më shtrenjtë

Telefonat inteligjentë mund të bëhen edhe më të shtrenjtë gjatë viteve të ardhshme, pasi qendrat e të dhënave për Al po rezervojnë pjesën më të madhe të furnizimit me çipa memorieje.
Sipas SanDisk, rreth dy të tretat e kapacitetit të furnizimit për vitin 2028 janë rezervuar tashmë përmes kontratave afatgjata.
Kjo mund të krijojë probleme për prodhues si Apple dhe Samsung, të cilët do të përballen me konkurrencë më të madhe për sigurimin e komponentëve.
Situata pritet të përkeqësohet edhe gjatë vitit 2027, kur kërkesa për memorie mund të rritet dy herë më shpejt se furnizimi.
Pasojat mund të reflektohen drejtpërdrejt te konsumatorët.
Sipas parashikimeve, Samsung Galaxy S27 Ultra mund të kushtojë rreth 1,500 dollarë, ndërsa versionet me më shumë memorie mund të kalojnë 2,000 dollarë.
Mungesa e çipave pritet të vazhdojë deri në fund të dekadës, duke prekur jo vetëm telefonat, por edhe kompjuterët dhe konzolat e lojërave.