Psikiatria që ka zbuluar metodën e dobësimit pa një regjim të caktuar ushqimor

Të dobësohesh pa bërë regjim dhe kujdesi që duhet treguar ndaj kilogramëve emocional!-Ka konfirmuar psikiatria Marine Colombel.

Në kundërshtim me idetë dhe rregullat që njohim rëndomë çelësi i humbjes së peshës nuk ka të bëjë shumë me kontrollin strikt të mënyrës së të ushqyerit sesa me të kuptuarit e lidhjes së fortë midis emocioneve dhe ushqimit. Ne jemi të prirur të besojmë se marrja e kilogramëve të tepërt është mbi të gjitha një dizekuilibër ushqimor.

Të gjithë e dimë se duhet të konsumojmë sa më pak ushqime të ëmbla, të kufizojmë sheqerin, të konsumojmë më shumë perime etj. Por ajo që dëgjojmë pak të flitet është se në fakt ushqimi luan një rol të rëndësishëm në rregullimin emocional.

Të kuptojmë se çfarë na shtyn ne të hamë.

Të ushqyerit është imtësisht i lidhur me emocionet. Kjo është arsyeja që për të pasur një ushqyerje më të mirë, nuk mjafton vetëm të përllogarisim kaloritë që do të marrim prej ushqimeve por të kuptojmë mbi të gjitha se çfarë na shtyn të hamë. Atëherë kur konsumojmë ushqime në mënyrë të pakontrolluar, në momente stresi, kur provojmë një emocion të fortë apo mendimet e ndryshme negative të cilat provokojnë efekte ulje-ngritje të balancës suaj.

Psikiatria sugjeron një ushtrim të quajtuar STOP, një metodë kundër kilogramëve emocional:

Një ushtrim i thjeshtë, çështje meditimi me vetëdije të plotë që do t’ju vijë në ndihmë të këpusni lidhjen automatike midis emocionit dhe ngrënies së gjërave të shpeshta gjatë një dite. Ngrëniet si pavetëdije, ato ngrëniet e quajtura ndryshe në zhargonin e përditshëm si nepsi i pa kontrolluar, të “çukisësh gjëra edhe kur nuk ke realisht uri” etj.

Thuajini vetes suaj menjëherë STOP kur jeni duke konsumuar diçka!

Frymëmarrja: Merrni fryme thellë me hundë.

Ndjejini emocionet tuaja: Mendoni dhe ndjejini sa të mundeni ndjesitë që ju kalojnë nëpër trup.

Merrni një vendim: Çfarë doni të bëni? Keni realisht nevojë për atë ushqim apo edhe mund t’a shmangni?… Zgjedhja është në duart tuaja. Nëse vendosni se do t’a konsumoni, merrni kohën tuaj për t’a ndjerë atë dhe të ndërgjegjësoheni se çfarë po bëni.

Ky ushtrim i thjeshtë na mundëson të diferencojmë aktin e të ushqyerit, të zvogëlimit të forcës së lidhjes midis emocioneve dhe marrjes automatike të ushqimit. Përpiquni t’a merrni në konsideratë këtë praktikë në përditshmërinë tuaj pasi do të rezultojë e suksesshme dhe efektive.