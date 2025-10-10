Publikohet audio incizimi ku tregon për lidhjet e Fatmir Shehollit me Listën Serbe

Radio Televizioni i Kosovës ka siguruar një audioincizim në të cilin është i përfshirë Fatmir Sheholli, i arrestuar nën dyshimet për spiunazh.
Në incizim dëgjohet Sheholli duke biseduar me dy persona – një grua dhe një burrë, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me Listën Serbe dhe me terroristin Milan Radoiçiq.
Arrestohet një person, tentoi të godiste me veturë zyrtarin policor në Prishtinë
Ndryshe, analisti politik Fatmir Sheholli është arrestuar ditën e enjte nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.
Arrestimi i Shehollit është bërë mbi dyshime të bazuara për përfshirje në veprimtari spiunazhi.
“Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me AKI-në dhe prokurorinë ka arrestuar sot Fatmir Shehollin, me dyshimet e bazuara për përfshirje në spiunazh. Pres trajtim institucional me seriozitet të lartë të këtij rasti, i cili përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës”, ka njoftuar ministri i Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla.