Publikohet “teaseri” i BMW Serie 1

BMW ka publikuar teaserin e parë të Serisë 1, i cili së shpejti do të marrë ndryshime të rëndësishme.

Teaser tregon siluetën e hatchback-ut dhe është publikuar në profilin zyrtar të departamentit BMW M, që do të thotë se modeli i ri do të debutojë si një version më i fuqishëm.

Në vitin 2025, Seria 1 BMW ka të ngjarë të sjellë ndryshime të rëndësishme në gjeneratën ekzistuese F40, dhe kodi i brendshëm është F70, transmeton Telegrafi.

BMW postoi një video në Instagram, që tregon të gjitha gjeneratat e mëparshme të Serisë 1 me mbishkrimin “A jeni gati për njësinë e re? Së pari duhet të festojmë 20 vitet e fundit”.

Jo shumë kohë më pas, u deklarua edhe profili i departamentit BMW M me përshkrimin “New unit që del së shpejti”.

Seria 1 do të ruajë siluetën e njohur të hatchback-ut me pesë dyer, do të marrë një parakolp të ridizajnuar përpara dhe të pasmë, si dhe drita të reja LED.

Fotot e mëparshme konfirmuan se versioni më i fuqishëm do të ketë parafango më të thellë, një spojler të paswm diskret dhe katër tubacione të fundit, ashtu si M135i xDrive në dalje.

Ndryshimet në brendësi ka të ngjarë të përfshijnë një kabinë të re dixhitale dhe truket më të fundit teknologjike nga arsenali i BMW-së.

Seria aktuale 1 BMW është e disponueshme në versionin më të fuqishëm, M135i xDrive, në të cilin motori 2 litërsh me katër cilindra turbo-charge zhvillon 306 kuaj-fuqi. Mbetet të shihet nëse modeli teaser do të shërbejë si pasardhës apo do të ketë performancë edhe më të mirë.

BMW M135i xDrive është parashikuar gjithmonë si një konkurrent kryesor i Audi S3 Sportback dhe Mercedes-AMG A35 4Matic+. Një hatchback më i fuqishëm do ta afronte “Unit” me rivalët si Audi RS3 Sportback dhe Mercedes-AMG A45 4Matic+, por shanset për këtë janë të pakta.

Mediat gjermane zbuluan se Seria 1 do të ofrohet për më pak se 33 mijë euro. BMW 116i duhet të kushtojë 32,900 euro, 120 është 37,900 euro, ndërsa M135 do të jetë 56,200 euro.

