Punonjësit shëndetësorë në Gaza të mbingarkuar ndërsa kushtet përkeqësohen

Raafat al-Majdalawi, drejtor ekzekutiv i OJQ-së AWDA, tha se çdo aspekt i jetës në Gaza – veçanërisht sektori shëndetësor – po përkeqësohet me shpejtësi.
Duke folur për Al Jazeera Arabic, ai u shpreh se personeli mjekësor po punon nën ngarkesë të madhe, duke trajtuar numër të madh të të plagosurve, përfshirë ata që kërkonin ndihmë, me burime minimale dhe pa ilaçe.
Ai shtoi se po punojnë “pa pajisjet thelbësore dhe karburantin e nevojshëm për prodhimin e energjisë elektrike”.
"Punonjësit mjekësorë punojnë orë të gjata, me ditë të tëra, dhe megjithatë … duhet të kërkojnë ujë të pijshëm dhe ushqim për familjet e tyre," tha al-Majdalawi.