Putin bën thirrje për rritjen e efektivitetit të OKB-së dhe përshtatjen e saj me “realitetet në ndryshim”

Presidenti rus, Vladimir Putin, bëri thirrje të martën për rritjen e efektivitetit të OKB-së dhe përshtatjen e organizatës me “realitetet në ndryshim”, transmeton Anadolu.
Duke folur në samitin e zgjeruar të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Bishkek, Putin tha se, megjithëse puna e OKB-së nuk “i kënaq” të gjithë, organizata duhet të vazhdojë të luajë rol qendror në çështjet globale.
Putin tha se potenciali i OKB-së është ende larg realizimit të plotë dhe bëri thirrje për zgjerimin e përfaqësimit në organet e saj, përfshirë Këshillin e Sigurimit, me përfshirjen e vendeve nga Jugu dhe Lindja Globale.
Ai theksoi gjithashtu nevojën që organizata të përshtatet me ndryshimet në politikën dhe ekonominë globale.
Duke argumentuar se krijimi i një rendi botëror shumëpolar “të ri dhe vërtet të drejtë” është i pakthyeshëm, Putin tha se roli bashkues dhe konstruktiv i OKB-së është veçanërisht i rëndësishëm në këtë kontekst.
Ai tha se OKB-ja duhet të ruajë funksionin e saj si mekanizmi kryesor për “harmonizimin e interesave” dhe se Karta e OKB-së duhet të mbetet burimi kryesor i së drejtës ndërkombëtare.
Putin tha se strukturat e reja shumëpalëshe rajonale në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine po integrohen natyrshëm në arkitekturën e një bote shumëpolare, duke e cilësuar SCO-në si një prej tyre.
Presidenti rus shprehu shpresën se takimi “SCO Plus” do të kontribuojë në forcimin e lidhjeve miqësore dhe zgjerimin e bashkëpunimit mes vendeve pjesëmarrëse.
Putin mbërriti në Bishkek të hënën për të marrë pjesë në samitin e SCO-së, që përkon me 25-vjetorin e organizatës.