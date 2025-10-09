Putin: Rusia do të bëjë gjithçka për të ofruar kompensim për rrëzimin e avionit AZAL

Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të siguruar kompensim për rrëzimin e një avioni të Azerbajxhan Airlines (AZAL) në Kazakistan në fund të vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
“Sigurisht, gjithçka që kërkohet në raste të tilla, në raste të tilla tragjike, do të bëhet nga pala ruse në aspektin e kompensimit”, tha Putin gjatë një takimi dypalësh me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev në kryeqytetin e Taxhikistanit, Dushanbe, sipas Kremlinit.
Duke hapur bisedimet në kryeqytetin e Taxhikistanit, ku të dy udhëheqësit do të marrin pjesë në një takim të Këshillit të Kryetarëve të Shtetit të Komonuelthit të Shteteve të Pavarura të premten, Putin kujtoi kërkim-faljen e tij për incidentin që kishte ndodhur në hapësirën ajrore ruse.
Putin tha se Rusia po ofron çdo ndihmë të mundshme për hetimin e rrëzimit të avionit në dhjetor të vitit të kaluar, duke vënë në dukje se do të ofrojë një vlerësim ligjor të veprimeve të të gjithë zyrtarëve në lidhje me të.
Ai theksoi se hetimi është drejt përfundimit, duke vazhduar ta lidhë rrëzimin pjesërisht me praninë e dronëve ukrainas në hapësirën ajrore ruse natën e incidentit.
Nga ana e tij, Aliyev falënderoi Putinin për mbikëqyrjen personale të hetimit të rrëzimit dhe shprehu se ata nuk kishin “asnjë dyshim” se kjo do të zgjidhte gjithçka në mënyrë objektive.
Baku dhe Moska hynë në një “periudhë të vështirë” në marrëdhëniet dypalëshe, siç u përshkrua nga Kremlini në korrik, veçanërisht pasi një avion AZAL u rrëzua në Kazakistan më 25 dhjetor 2024, duke vrarë 38 nga 67 pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit në bord.
Putin foli në telefon me Aliyevin tre ditë pas rrëzimit, duke shprehur ngushëllime dhe duke kërkuar falje për incidentin që ndodhi në hapësirën ajrore ruse.