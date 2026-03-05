Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Putin: Rusia mund të ndalë furnizimin me gaz për Evropën

Presidenti rus, Vladimir Putin, sugjeroi se Rusia mund të ndalë furnizimin me gaz për tregjet evropiane dhe të orientohet drejt tregjeve më premtuese.

Ai theksoi se kjo nuk është një vendim i marrë, por një ide e hedhur për diskutim.

“Kjo nuk është një vendimmarrje, është ajo që quhet të mendosh me zë të lartë. Do ta udhëzoj patjetër qeverinë që ta shqyrtojë këtë çështje së bashku me kompanitë tona,” u shpreh Putin.

Deklarata e tij vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme energjetike mes Russia dhe vendeve të Europe, ndërsa tregjet energjetike mbeten të ndjeshme ndaj zhvillimeve gjeopolitike.

