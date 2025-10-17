Putini bisedë telefonike me kryeministrin hungarez për Samitin me Trumpin në Budapest

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin diskutoi në telefon me kryeministrin e Hungarisë, Viktor Orban lidhur me Samitin që ai do të zhvillojë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Kremlini thuhet se Putini dhe Orban zhvilluan bisedë telefonike. Gjatë bisedës, Putini e informoi Orbanin lidhur me telefonatën që ai zhvilloi dje me Trumpin.
“Duke patur parasysh mundësinë e mbajtjes së një samiti ruso-amerikan në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest, pritet që gjatë takimeve që do mbahen me përfaqësuesit amerikanë të diskutohet një algoritëm në lidhje me hapat që duhen ndërmarrë në kontekstin e gjetjes së mënyrave për të zgjidhur në mënyrë paqësore krizën ukrainase”, tha Putini.
Kryeministri hungarez Orban shprehu gatishmërinë e tij për të siguruar kushtet e nevojshme për mbajtjen e një samiti ruso-amerikan në Budapest.
– Biseda telefonike Putin-Trump
Putini dhe Trumpi dje zhvilluan telefonatën e tyre të tetë. Biseda, e cila zgjati afërsisht dy orë e gjysmë, trajtoi çështje që lidhen me situatën në Lindjen e Mesme dhe krizën ukrainase.
Të dy udhëheqësit ranë dakord të takohen në Budapest dhe të bëjnë përgatitjet e nevojshme për këtë samit.