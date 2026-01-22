Putini: Krijimi i shtetit palestinez, mënyra e vetme për të zgjidhur problemin në Lindjen e Mesme

Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti palestinez Mahmoud Abbas diskutuan për situatën në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Abass po zhvillon një vizitë në Rusi ku u takua me presidentin Putin në Moskë.
Duke folur gjatë pjesës së takimit të hapur për publikun, Putini tha se marrëdhëniet me Palestinën kanë rrënjë të thella. “Marrëdhëniet tona po zhvillohen pavarësisht sfidave në rajon. Vëllimi i tregtisë dypalëshe është i vogël, por është në rritje. Vëllimi i tregtisë dypalëshe është trefishuar”, tha ai.
Putini theksoi rëndësinë e krijimit të një shteti palestinez. “Qasja e Rusisë për zgjidhjen e çështjes palestineze është parimore dhe nuk varet nga rrethanat. Krijimi dhe funksionimi i plotë i një shteti palestinez është e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin në Lindjen e Mesme”, tha ai.
Duke iu referuar situatës në Gaza, Putini ndau informacionin se Rusia ka ofruar 800 mijë tonë ndihmë atje.
Ai shtoi se me Abbasin do të diskutojë për procesin e zgjidhjes së çështjes palestineze dhe iniciativën për krijimin e Këshillit të Paqes brenda kornizës së planit të paqes në Gaza të presidentit të SHBA-së, Donald Trump. Putini tha se ata planifikojnë të dërgojnë 1 miliard dollarë nga asetet ruse të ngrira në SHBA në Këshillin e Paqes për rindërtimin e Gazës.
“Mendoj se kjo është e mundur. Ne kemi diskutuar më parë opsionet për këtë çështje me përfaqësuesit e administratës amerikane. Konsultimet mbi këtë temë janë planifikuar për sot në Moskë”, theksoi presidenti rus.
– “Populli palestinez është i lidhur me tokën e tij”
Presidenti palestinez Abbas deklaroi se Rusia është mike e madhe e vendit të tij. “Rusia mbështet dhe qëndron pranë popullit palestinez në nivel politik dhe diplomatik. Mbështetja ekonomike e ofruar është gjithashtu me rëndësi të madhe”, tha ai.
Duke iu referuar situatës në vendin e tij, Abbas tha: “Pushtimi izraelit ka çuar në shkatërrim në Rripin e Gazës, Bregun Perëndimor dhe Kuds. Numri i të vdekurve dhe të plagosurve në Gaza ka arritur në 260 mijë. Ka mijëra të plagosur në Bregun Perëndimor. Shkatërrimi është katastrofik”.
“Rripi i Gazës është shkatërruar pothuajse plotësisht. 85 për qind e infrastrukturës është shkatërruar, por pavarësisht kësaj, populli palestinez mbetet i lidhur me tokën e tij. Ne jemi absolutisht kundër përpjekjeve të amerikanëve dhe izraelitëve për të zhvendosur palestinezët. Populli palestinez nuk do të largohet nga toka e tij, pavarësisht kostos”, tha Abbas.
Duke deklaruar se ata kanë nevojë për paqe, Abbas theksoi se kjo duhet të arrihet brenda kornizës së rezolutave të Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe se ata janë të gatshëm të punojnë me Rusinë për këtë çështje.