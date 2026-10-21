Putini pret të dërguarin amerikan Witkoff, në fokus zgjidhja e luftës në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin dhe i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, nisën sot takimin e tyre në Shën Petersburg, ku në deklaratat hapëse u trajtuan konflikti në Ukrainë, furnizimet me energji dhe perspektivat për rivendosjen e bashkëpunimit ekonomik.
Në hapje të takimit, Putini tha se Rusia është e interesuar për rivendosjen e bashkëpunimit ekonomik me ShBA-në dhe se është e gatshme të furnizojë tregun amerikan me sasi më të mëdha plehrash kimike.
Ai tha se çmimet e naftës dizel kanë rënë me 5-6 për qind pas marrëveshjes ruso-amerikane për furnizimin me naftë dizel. Putini tha se është i interesuar të dëgjojë vlerësimin e Trumpit për situatën lidhur me Iranin dhe se Rusia është e gatshme të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit.
Presidenti rus shtoi se Trumpi kishte theksuar nevojën për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë gjatë bisedës së tyre të fundit telefonike, me qëllim ndalimin e humbjeve të mëtejshme të jetëve.
Witkoff i përshkroi si “produktive” bisedimet e së martës për Ukrainën në Oslo, duke thënë se është shënuar përparim. “Janë hedhur themele të rëndësishme për të ecur drejt përfundimit të konfliktit në Ukrainë”, tha ai.
Witkoff e falënderoi gjithashtu Putinin në emër të Trumpit për marrëveshjen për furnizimin me naftë dizel.
I dërguari amerikan shprehu shpresën se Putini do të shqyrtojë mundësinë e rifillimit të negociatave trepalëshe mes Rusisë, ShBA-së dhe Ukrainës, ku do të mund të diskutoheshin çështje teknike.