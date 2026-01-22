Putini: Rusia e gatshme të ndajë 1 miliard dollarë për Bordin e Paqes të Trumpit

Presidenti rus, Vladimir Putin tha sot se do të diskutojë mbi përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Bordin e Paqes të presidentit amerikan Donald Trump gjatë një takimi me të dërguarit e SHBA-së në Moskë më vonë gjatë ditës, transmeton Anadolu.
Putini i bëri këto komente gjatë një takimi me presidentin palestinez, Mahmoud Abbas në Kremlin, përpara bisedimeve të tij me të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff dhe dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner.
“Ne jemi të gatshëm të japim 1 miliard dollarë për këtë strukturë të re”, tha Putini duke iu referuar Bordit të Paqes. “Para së gjithash për të mbështetur popullin palestinez dhe për t’i drejtuar këto fonde për rindërtimin e Rripit të Gazës dhe në përgjithësi për zgjidhjen e problemeve të Palestinës”.
Ai tha se çështja e aseteve të ngrira ruse ishte diskutuar tashmë me palën amerikane, duke shtuar se qasja e Rusisë ndaj çështjes palestineze dhe zgjidhjes së Lindjes së Mesme është “parimore dhe jo oportuniste”.
Më herët të enjten, Witkoff tha në një aktivitet ukrainas në Davos se ishte bërë “shumë përparim” në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë dhe se negociatat “kanë mbetur vetëm në një çështje”.
Javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë njoftoi formimin e Bordit të Paqes. Dhjetëra vende janë ftuar të bëhen anëtare dhe për një pagesë prej 1 miliard dollarësh, thuhet se ato mund të qëndrojnë përgjithmonë në bord.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy konfirmoi më herët këtë javë se edhe ai ishte ftuar të bashkohej me bordin, por shtoi se si Ukraina mund të merrte pjesë së bashku me Rusinë dhe Bjellorusinë.