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Anëtari i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, Igor Crnadak, komentoi vizitën e anëtarëve të shërbimit privat të inteligjencës nga Izraeli, Black Cube, në postimin e tij në mediat sociale.
Drejtori i kompanisë Black Cube ishte në Banja Luka më 23 nëntor, vetëm një ditë pas zgjedhjes së kryeministrit të ri, dhe publiku së shpejti duhet të zbulojë se me kë u takua në atë rast, sipas paralajmërimit të deputetit.
Black Cube është një kompani e njohur për kryerjen e operacioneve të sofistikuara të inteligjencës dhe dezinformimit që synojnë diskreditimin e individëve dhe organizatave. Aktivitete të tilla, sipas akuzave të paraqitura në paralajmërim, janë jashtëzakonisht të shtrenjta dhe mund të kushtojnë miliona dollarë, dhe janë të dizajnuara të duken të padukshme dhe bindëse.
Një nga metodat që kjo kompani dyshohet se përdor është punësimi i njerëzve me identitete të rreme që kontaktojnë objektivat, regjistrojnë fshehurazi bisedat dhe mbledhin materiale të gjera. Regjistrimet më pas zgjidhen, redaktohen dhe përshtaten me mesazhin e dëshiruar, i cili më pas shpërndahet përmes mediave dhe rrjeteve sociale me qëllim dëmtimin e reputacionit të një personi të caktuar ose ushtrimin e presionit politik.
Akuzat gjithashtu thonë se Black Cube është angazhuar më parë në kontekste politike të lidhura me Viktor Orban dhe Janez Janša, në prag të zgjedhjeve në Hungari dhe Slloveni.
Deputeti paralajmëroi se autoritetet në Republika Srpska mund të përdorin metoda të ngjashme në trajtimin e kundërshtarëve politikë. Ai i bëri thirrje publikut, dhe veçanërisht medias, t’i kushtojë vëmendje aktiviteteve të mundshme të kësaj kompanie dhe informacionit në lidhje me qëndrimin e saj në Banja Luka. /tesheshi