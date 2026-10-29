Pyetjet për sigurinë shtohen ndërsa numri i viktimave nga katastrofa hekurudhore në Spanjë arrin në 69

Numri i viktimave nga katastrofa hekurudhore me trena të shpejtësisë së lartë në Spanjë u rrit në 69 ndërsa shtohen pyetjet se përse sistemet e sigurisë nuk arritën të parandalonin përplasjen e një treni me një tjetër që ishte ndalur përpara tij, transmeton Anadolu.
Emiliano Garcia-Page, president i rajonit të Castile-La Mancha, njoftoi për viktimën e fundit pas përplasjes së të mërkurës pranë Urda-s, në provincën e Toledos.
Nga 110 personat e shtruar në spital, 60 ishin liruar ndërsa 50 vazhdonin të merrnin trajtim, tha ai. Gjendja e katër personave më të plagosur rëndë, nga gjithsej 15 pacientë në gjendje kritike, po përmirësohej, duke ofruar arsye për optimizëm të kujdesshëm, shtoi ai.
Ekipet po largonin rrënojat dhe po identifikonin viktimat, pasi gjatë natës kishin nxjerrë mbetje të tjera njerëzore. Garcia-Page tha se autoritetet nuk prisnin të gjenin trupa të tjerë nën vagonët e trenave.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u zotua të përcaktojë se çfarë ndodhi dhe të parandalojë një tjetër katastrofë.
“I gjithë ekzekutivi qendror po punon ditë e natë për t’iu përgjigjur familjeve të viktimave, për të sqaruar çdo hollësi të fundit të kësaj tragjedie dhe për të forcuar sigurinë, në mënyrë që kjo të mos ndodhë më”, tha ai në një konferencë të përbashkët për media me Garcia-Page.
– Dështimet e sigurisë nën shqyrtim
Ministri i Transportit, Oscar Puente tha se një defekt teknik në sistemin automatik të mbrojtjes së trenave LZB kishte ndalur të paktën gjashtë trena, përpara se kontrollorët të autorizonin një tren të kompanisë Renfe të rifillonte lëvizjen me shpejtësi normale, që mund të arrinte deri në 200 kilometra në orë.
Puente e quajti këtë vendim “të pashpjegueshëm”, duke qenë se një tren i kompanisë “Iryo” qëndronte i ndalur përpara tij. Sipas raportimeve, kontrollori është marrë në pyetje nga policia spanjolle.
Regjistrimet e transmetuara nga mediat spanjolle kapën momentin kur u dha autorizimi për rifillimin e lëvizjes normale. Sipas regjistrimeve, drejtuesi i trenit “Iryo” kishte raportuar se nuk ishte në gjendje të lëvizte rreth pesë minuta para përplasjes.
Katastrofa ka rikthyer vëmendjen te masat mbrojtëse që zbatohen kur sistemet automatike të mbrojtjes dështojnë.
Komisioni spanjoll për hetimin e aksidenteve hekurudhore paralajmëroi pas një incidenti në vitin 2024 në Cuenca se e vetmja masë efektive për të parandaluar një përplasje të mundshme kishte qenë kontrolli vizual i kontrollorit për t’u siguruar që segmenti i shinave ishte i lirë, një situatë që duket se është përsëritur edhe në tragjedinë e së mërkurës.
Komisioni tha se kjo masë mbrojtëse varej tërësisht nga gjykimi njerëzor dhe mund të dështonte, ndaj rekomandoi mbrojtje teknike, sipas një raporti të cituar nga Cadena SER.
Ekspertët ngritën pikëpyetje lidhur me mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe vendimet operacionale. Spanja shpenzoi 95.860 euro për kilometër për mirëmbajtjen e hekurudhave në vitin 2022, rreth gjysmën e mesatares së BE-së, sipas shifrave të Komisionit Evropian të cituara nga El Pais.
Ndërkohë, numri i pasagjerëve që udhëtuan me trena të shpejtësisë së lartë arriti në 44,5 milionë vitin e kaluar, dyfishi i shifrës së vitit 2019, raportoi gazeta. Inxhinieri Jordi Vinolas Prat i tha “El Pais”-it se sistemi në vetvete “funksionoi në mënyrë të përsosur” duke ndalur trenat, por çështja kryesore lidhej me protokollin e brendshëm dhe mënyrën se si u lejua të ndodhte një gabim i tillë.
Aksidenti ndodh në mes të fushatës për zgjedhjet kombëtare në Spanjë dhe pas përplasjes së janarit të trenave të shpejtësisë së lartë në Adamuz, ku humbën jetën 46 persona. Sanchez tha të mërkurën se dy katastrofa hekurudhore me trena të shpejtësisë së lartë brenda një viti ishin “të papranueshme”.
Kreu i opozitës, Alberto Nunez Feijoo kërkoi “hetim të plotë dhe të pavarur” ndaj rrjetit hekurudhor dhe përgjigje lidhur me paralajmërimet e marra gjatë vitit të kaluar. Edhe partia e majtë Frente Amplio bëri thirrje për një auditim të pavarur dhe që ministri i Transportit të dëshmonte në parlamentin spanjoll.
Partia e ekstremit të djathtë Vox ishte e vetmja që vazhdoi fushatën të mërkurën ndërsa lideri i saj, Santiago Abascal, ia atribuoi katastrofën “korrupsionit dhe fanatizmit ideologjik” të Sanchezit.