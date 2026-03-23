“Qatar Airways” zhvendos avionë të mëdhenj në Spanjë mes ndërprerjeve në rajonin e Gjirit

Qatar Airways ka zhvendosur 20 nga avionët e saj më të mëdhenj në një objekt për ruajtje afatgjate në Teruel të Spanjës, duke sinjalizuar përgatitje për ndërprerje të zgjatura në rajonin e Gjirit, raporton Anadolu.

Gjatë javës së kaluar, kompania ajrore ka zhvendosur disa avionë në aeroportin “Teruel” në Spanjë, një objekt i njohur për mirëmbajtje të rëndë dhe operacione të ruajtjes afatgjatë.

Sipas të dhënave nga “Flightradar24”, kompania dërgoi pesë avionë shtesë të dielën, duke e çuar numrin e përgjithshëm në këtë vend në 20.

Shumë prej avionëve janë Airbus A380, Airbus A350 dhe Boeing 787, ndër më të mëdhenjtë në flotën e saj, që zakonisht përdoren për transportimin e pasagjerëve drejt qendrës së saj në Doha për lidhje të mëtejshme.

Kompania ajrore ka operuar me një orar të kufizuar, pasi një pjesë e madhe e hapësirës ajrore në rajon është prekur nga lufta në vazhdim në Iran.

“Për shkak të situatës aktuale në rajon dhe ndërprerjeve që rezultojnë në operacionet e fluturimeve, Qatar Airways ka pozicionuar disa nga avionët e saj në aeroporte të përzgjedhura jashtë Katarit”, tha kompania për “Financial Times”.

“Kjo është një masë e përkohshme dhe avionët do të rikthehen gradualisht në shërbim pasi operacionet e fluturimeve të rikthehen në nivele normale”, shtoi kompania.

Ky veprim vjen ndërsa sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit kanë hyrë në javën e katërt, me Teheranin që është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.

Sulmet nisën më 28 shkurt dhe raportohet se kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

