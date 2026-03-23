“Qatar Airways” zhvendos avionë të mëdhenj në Spanjë mes ndërprerjeve në rajonin e Gjirit

Qatar Airways ka zhvendosur 20 nga avionët e saj më të mëdhenj në një objekt për ruajtje afatgjate në Teruel të Spanjës, duke sinjalizuar përgatitje për ndërprerje të zgjatura në rajonin e Gjirit, raporton Anadolu.
Gjatë javës së kaluar, kompania ajrore ka zhvendosur disa avionë në aeroportin “Teruel” në Spanjë, një objekt i njohur për mirëmbajtje të rëndë dhe operacione të ruajtjes afatgjatë.
Sipas të dhënave nga “Flightradar24”, kompania dërgoi pesë avionë shtesë të dielën, duke e çuar numrin e përgjithshëm në këtë vend në 20.
Shumë prej avionëve janë Airbus A380, Airbus A350 dhe Boeing 787, ndër më të mëdhenjtë në flotën e saj, që zakonisht përdoren për transportimin e pasagjerëve drejt qendrës së saj në Doha për lidhje të mëtejshme.
Kompania ajrore ka operuar me një orar të kufizuar, pasi një pjesë e madhe e hapësirës ajrore në rajon është prekur nga lufta në vazhdim në Iran.
“Për shkak të situatës aktuale në rajon dhe ndërprerjeve që rezultojnë në operacionet e fluturimeve, Qatar Airways ka pozicionuar disa nga avionët e saj në aeroporte të përzgjedhura jashtë Katarit”, tha kompania për “Financial Times”.
“Kjo është një masë e përkohshme dhe avionët do të rikthehen gradualisht në shërbim pasi operacionet e fluturimeve të rikthehen në nivele normale”, shtoi kompania.
Ky veprim vjen ndërsa sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit kanë hyrë në javën e katërt, me Teheranin që është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Sulmet nisën më 28 shkurt dhe raportohet se kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.