Qeveria belge përballet me mosmarrëveshje për vizat e studentëve palestinezë me bursa

Kabineti qendror i qeverisë federale belge është përballur me një mosmarrëveshje lidhur me dhënien e vizave për 13 studentë palestinezë që kanë fituar bursa studimi, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve Belga, kabineti u mblodh për të diskutuar masat buxhetore, gjatë të cilit në fokus u vu çështja e dhënies së vizave për studentët palestinezë nga Gaza, të cilët kanë fituar bursa për të studiuar në universitetet belge.
Sipas raportimeve, partia liberale frankofone MR ishte e vetmja parti politike që refuzoi kompromisin e arritur më herët nga ministri i Punëve të Jashtme, Maxime Prevot dhe ministrja e Azilit dhe Migracionit, Anneleen Van Bossuyt.
Kompromisi parashikonte që studentët të mos mund ta përdornin mbërritjen e tyre në Belgjikë si bazë për të kërkuar azil ose për të aplikuar për bashkim familjar.
Marrëveshja gjithashtu parashikonte krijimin e një grupi pune të udhëhequr nga Van Bossuyt, me qëllim shqyrtimin e mënyrave për të përshpejtuar dhe përmirësuar efektivitetin e procedurave për kthimin e personave që qëndrojnë në mënyrë të paligjshme në vend.
“Unë kisha rënë dakord që propozimet të diskutoheshin brenda këtij kuadri dhe, pas shqyrtimit të tyre, të mbështesja disa prej tyre nëse do të ishin efektive, proporcionale dhe të ligjshme”, tha Prevot.
Teksa marrëveshja ende duhej të miratohej nga kabineti qendror, Prevot deklaroi në një komunikatë për media, të siguruar nga agjencia Belga, se MR ishte i vetmi partner i koalicionit që e kishte bllokuar atë, duke e cilësuar këtë veprim si “shantazh”.
“Bllokimi është një turp njerëzor dhe politikisht për të ardhur keq. Bëhet fjalë për 13 të rinj që kanë fituar bursa për të vazhduar studimet në universitetet tona”, tha Prevot.
Ai paralajmëroi se e ardhmja e studentëve nuk duhet të përdoret si “monedhë shkëmbimi” në negociatat për migracionin.
“Më vjen sinqerisht keq për këta 13 të rinj”, shtoi Prevot.