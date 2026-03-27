Qeveria e Orban akuzohet për presion të votuesve përpara zgjedhjeve në Hungari

Qeveria e partisë Fidesz të kryeministrit Viktor Orban është akuzuar për presion të votuesve në Hungari, vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 12 prillit. Akuzat vijnë nga dokumentari “Çmimi i Votës”, i cili u shfaq të enjten në Budapest dhe në YouTube.
Filmi dokumentar paraqet rezultatet e një hetimi gjashtëmujor nga gazetarë dhe regjisorë të pavarur, sipas të cilit votuesve u ofrohen para dhe madje droga ilegale për të votuar Fidesz. Sipas dokumentarit, 53 nga 106 njësitë zgjedhore dhe deri në 600 mijë votues janë synuar rreth 10% e pjesëmarrjes së pritshme.
Dokumentari tregon se kryetarët lokalë në fshatra dhe qytete të vogla kontrollojnë jetën e përditshme të banorëve duke ofruar punë, dru për ngrohje dhe transport në këmbim të votës “të duhur”. Në disa raste, mjekët dhe shërbimet lokale supozohet se kushtëzojnë shërbime për votuesit.
Ministri për Administratën Publike, Tibor Navracsics, ka deklaruar se nëse ka shkelje, duhet të veprojë ministria e brendshme, pa koment mbi pretendimet specifike.
Filmi gjithashtu dokumenton praktika të tjera të dyshimta, si ofrimin e makinave për votues, fotografimin e fletëve të votimit dhe votimin në zinxhir, të cilat sipas regjisorëve, tregojnë një strategji të planifikuar nga zyrtarët e lartë të Fidesz.
Sondazhet e fundit tregojnë se partia në pushtet është në disavantazh ndaj opozitës së qendrës së djathtë, Peter Magyar Tisza, duke e bërë këtë çështje të debatueshme një prej temave kryesore të zgjedhjeve.