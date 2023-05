Qeveria e Spanjës shpall zgjedhje të parakohshme pas humbjes në votimet lokale

Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez ka shpallur të hënën zgjedhje të përgjithshme të parakohshme për 23 korrik në një veprim të papritur pasi partia e tij socialiste mori një goditje serioze në zgjedhjet lokale dhe rajonale.

Përpara debaklit të së dielës, Sánchez kishte këmbëngulur se do të përfundonte mandatin e tij katërvjeçar me partnerin e koalicionit të qeverisë së majtë United We Can, duke treguar se zgjedhjet do të mbaheshin në dhjetor.

Por ai ndryshoi mendje shpejt, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.

“Unë e kam marrë këtë vendim duke pasur parasysh rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura dje”, tha Sánchez nga pallati presidencial Moncloa.

Vështirësitë për Sánchez dhe partinë e tij PSOE vijnë pasi Spanja do të marrë presidencën e rradhës të Bashkimit Evropian më 1 korrik.

Sanchez tha se kishte folur me Mbretin Felipe VI dhe do të mbante një takim të posaçëm të kabinetit më vonë të hënën për të shpërndarë parlamentin.

Data e zgjedhur për zgjedhjet e parakohshme vjen në mes të periudhës së pushimeve verore të Spanjës, me shumë njerëz që ka të ngjarë të jenë larg zonave të tyre të votimit.