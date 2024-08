Qeveria miraton Projektligjin për sigurimin shëndetësor

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Projektligjin për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, të cilin projektligj kryeministri Albin Kurti e cilësoi si të rëndësishëm, duke theksuar se shëndetësia po ndryshohet rrënjësisht.

“Synimi ynë është që të investojmë në shërbime shëndetësore dhe të garantojmë sigurim publik shëndetësor për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe të jetësohet një gjë e tillë me miratimin e projektligjit për sigurimin shëndetësor. Njerëzit në nevojë do të kenë mbrojtje më të mirë sociale, që ndihmon për të zvogëluar si varfërinë, ashtu edhe pabarazinë”, tha Kurti në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, e sqaroi rëndësinë e këtij projektligji, ndërsa i gjithë kabineti e votoi këtë projektligj.

Vitia deklaroi se zbatimi i këtij ligji do të jetë një nga sfidat me domethënëse të qeverisë “Kurti”.

“Me këtë nismë themelohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor. Për herë të parë përcaktohen rregullat për listën e barnave të megociushme. Po rregullohen edhe çështjet për mbledhjen e kontributeve nga qytetar për fondin e sigurimeve, këto kontribute do të jenë një nga burimet e rëndësishme të financimit të shëndetësisë në të ardhmen e afërt.

Kështu buxheti që ndahet për shëndetësinë do t’i shtohet edhe kontributi i secilit prej nesh nga të hyrat personale. Zbatimi i këtij ligji do të jetë një nga sfidat me domethënëse të qeverisjes sonë”, ka thënë ai.