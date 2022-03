Qeveria ndan 50 milionë euro për subvencione në bujqësi, rreth 500 euro për një hektar grurë

Ministri i Bujqësisë, Faton Peci në një konferencë për media ka njoftuar se do të subvencionojnë bujqit dhe se për këtë kanë në dispozicion 50 milionë euro.

Ministri Peci ka thënë se për here të parë bujqit do të subvencionohen edhe me naftë.

“Ne nuk kemi qëndruar duarkryq karshi rritjeve të çmimit të produkteve. Përkrahja do të jetë për drithëra, patate, fasule e të tjera. Kemi në dispozicion rreth 50 milionë euro. Do të subvencionojmë bujqit dhe fermerët”, deklaroi ai.

Tutje, ministri ka thënë se nuk do të mbetet asnjë pëllëmbë e tokës pa u punuar.

“Toka është pasuri, duart më të vlefshme janë ato që e punojnë tokën”, theksoi ai.