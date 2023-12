Qeveria prezanton masën 1.2, ka të bëjë me lëndët djegëse për ngrohje

Qeveria e Republikës së Kosovës, pritet që të mërkurën ta prezantoj masën 1.2 që ka të bëjë me zbutjen e krizës energjetike, përmes mbështetëse për lëndë djegëse për ngrohje

Sipas njoftimit të Qeverisë, mbështetja do të jepet për familjet me asistencë sociale, derisa detajet e kësaj mase do t’i prezantoj kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Financave, Hekuran Murati.

“Ju ftojmë që të merrni pjesë në prezantimin e masës 1.2 për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike përmes mbështetjes shtesë të njëhershme për blerjen e lëndës djegëse për ngrohje gjatë dimrit për familjet përfituese të asistencës sociale.

Në takim fjalë hyrëse do të mbajnë Kryeministri i Republikës së Kosovës z. Albin Kurti, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Murati si dhe Shefi i Seksionit për Bashkëpunim në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë z. Johannes Madsen Stenbaek”, thuhet në njoftim.