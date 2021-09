Qeveria pritet të marr vendim për shtyrjen e vitit të ri shkollor

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka rekomanduar që masat antiCOVID të vazhdojnë të jenë në fuqi edhe për një kohë derisa të bie numri i rasteve të reja me coronavirus.

Sipas këtij rekomandimi, as fillimi i vitit të ri shkollor nuk do të duhej të bëhej me prezencë fizike në shkolla, ndërkaq vendimi për këtë pritet të merret në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës.

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci ka thënë për Telegrafin se beson që fillimi i vitit të ri shkollor do të shtyhet edhe për pak kohë.

Të enjten përmes një postimi në Facebook, ajo ka bërë të ditur edhe detaje nga takimi i fundit me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia në lidhje me rekomandimet e fundit nga IKSHPK-ja.

“Në takimin e fundit me Ministrin e Shëndetësisë dhe përfaqësues kompetent, u njoftova se rekomandimet e fundit të profesionistëve shëndetësor, sipas raportit të sotëm të IKSHP-së, janë që të vazhdohet me të njëjtat masa edhe për një periudhë të caktuar, deri në përmirësimin e situatës me pandeminë dhe rivlerësimin e masave. Natyrisht se ne do të respektojmë rekomandimet e profesionistëve shëndetësor dhe vendimi përfundimtar për këtë çështje, do të vendoset në mbledhjen e rradhës së Qeverisë”, shkruan Nagavci.

Ndryshe, në vendimin e fundit të Qeverisë së Kosovës, është paraparë që para 13 shtatorit të rivlerësohej edhe njëherë gjendja me pandeminë, në mënyrë që të arrihet në një përfundim nëse duhet ose jo të fillojë mësimi me prezencë fizike në shkolla.

MASHTI po ashtu ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe janë të gatshme katër skenarë për këtë vit shkollorë në kushte pandemie.