Qeveria shqiptare vendos për mbylljen e TikTok, prezantohen masat e sigurisë në shkolla

Ministrja e Arsimit Ogerta Manastirliu, ka publikuar planin e ri të veprimit për sigurinë në shkolla. Manastirliu tha se është vendosur të mbyllet rrjeti social Tik Tok.

Ajo shtoi se do të ketë edhe monitorim të shkollës dhe të parametrit të sigurisë me kamera inteligjente. Gjithashtu, ministrja deklaroi se do të dyfishohet numri i oficerëve të sigurisë.

“Shumica e prindërve janë pro mbylljes së Tik Tok. Janë edhe për aksesin e kufizuar të adoleshentëve në rrjetet sociale, pasi ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijëve. Bota virtuale shpesh shfaq edhe probleme. Përmes një planit të ri, ne synojmë që të rrisim sigurinë në shkollë dhe jashtë saj”.

“Plani i Ri i Veprimit ka katër shtylla kryesore, ku siguria fizike e dixhitale është prioritet. Ne kemi vendosur bllokimin e Tik Tok-ut. Ne do vendosim kamera inteligjente, për vëzhgim efektiv në shkollë dhe jashtë shkollës. Do dyfishojmë oficerët e sigurisë në shkolla. Do ketë më tepër psikologë në institucione arsimore”, tha Manastirliu.