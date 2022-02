Qeveria të enjten do të shqyrtojë masat anti-COVID

Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi, ka thënë se të enjten do të bëhet shqyrtimi i masave kundër COVID-19, të cilat janë duke u zbatuar në Kosovë nga 22 janari.

Gjatë një takimi me ambasadoren e Maqedonisë së Veriut, Shpresa Jusufi, ministri Latifi e ka njoftuar atë për situatën epidemiologjike në Kosovë, ecurinë e vaksinimit dhe mënyrën se si institucionet e Kosovës po ballafaqohen me pandeminë COVID-19.

Në komunikatën e MSh, thuhet se në këtë takim u diskutua për përgatitjen profesionale të mjekëve të rinj nga Kosova përmes bashkëpunimit të kuadrove dhe institucioneve përkatëse akademike dhe shëndetësore të Maqedonisë së Veriut.

“Ministri Latifi shprehu gatishmërinë për ndihmën e tij në funksionalizimin e telemjekësisë në Maqedoninë e Veriut, meqë kjo është duke u aplikuar në Kosovë dhe Shqipëri. Theks të veçantë iu dha edhe krijimit të kapaciteteve rajonale shëndetësore, pasi që rajonalizimi i shërbimeve shëndetësore është i rëndësishëm, thuhet në njoftim, transmeton Telegrafi.

Gjatë takimit ministri Latifi ka thënë se nesër (e enjte) do të bëhet shqyrtimi i masave kundër COVID-19 dhe se të gjitha shtetet fqinje do të njoftohen me kohë për vendimin e Qeverisë.