Qindra kolonë izraelitë bastisin Xhaminë Al-Aksa për të dytën ditë me radhë

Për të dytën ditë me radhë, qindra kolonë izraelitë hynë me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të okupuar për të festuar festën hebraike Sukkot, raporton Anadolu.

Sukkot është një festë njëjavore, e cila filloi më 29 shtator dhe do të vazhdojë deri më 6 tetor, duke i dhënë fund një sezoni festash hebraike që filloi me festën Rosh Hashanah (Vitit të Ri) më 15 shtator.

Në një deklaratë, një zyrtar i Departamentit të Vakëfit Islam të drejtuar nga Jordania tha se qindra kolonë izraelitë të mbrojtur nga policia izraelite hynë me forcë në kompleks përmes Portës Al-Mughrabi.

Kolonët qëndruan në oborrin e xhamisë dhe u përpoqën të kryenin “ritualet talmudike”, tha zyrtari për Anadolu duke kërkuar anonimitetin pasi nuk është i autorizuar të prononcohet për media.

Dje, Departamenti i Vakëfit Islam tha se rreth 860 kolonë bastisën Xhaminë Al-Aksa.

Policia izraelite filloi të lejonte bastisjet e kolonëve në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në vitin 2003, pavarësisht dënimeve të përsëritura nga palestinezët.

Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë këtë zonë “Mali i Tempullit”, duke pretenduar se ky është vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.

Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ajo aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, një veprim që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.

Scores of lsraeli settlers perform rituals at one of the gates of Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/oWs7izYRCo

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 1, 2023