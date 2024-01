Qindra mijëra protestues demonstrojnë kundër të djathtës ekstreme (AfD)

Qindra mijëra demonstrues u mblodhën në qytetet gjermane për të protestuar kundër racizmit dhe partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD).

Rreth 100 000 protestues u mblodhën në Dusseldorf nën sloganin: “Ne nuk do të heshtim kundër AfD”, pasi ata kritikuan racizmin, ksenofobinë dhe ekstremizmin e krahut të djathtë në Gjermani.

Ata mbanin pankarta antiraciste dhe brohoritnin slogane kundër AfD-së.

Në Aachen, në kufirin me Holandën, shumë politikanë nga parti të ndryshme morën pjesë në demonstratën kundër racizmit dhe mbështetën demonstruesit.

Në Kiel, policia njoftoi se rreth 11,500 njerëz morën pjesë në një demonstratë të organizuar kundër të djathtës ekstreme. /atsh

Thousands took to the streets in Duesseldorf on Saturday to demonstrate against right-wing extremism and the nationalist Alternative for Germany (AfD) in the country’s biggest wave of protests for years pic.twitter.com/C6CffUT6IT

— DD India (@DDIndialive) January 27, 2024