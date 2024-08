Qypi me monedha të arit

Nga tregimet dhe margariteret autentike te Muhamedit a.s. na eshte transmetuar :

“Nje burre bleu nje truall nga nje burre tjeter, ku gjeti nje qyp me monedha te arit.

Bleresi i tha: Merre arin tend, une ta kam blere vetem truallin e jo edhe arin.

Shitesi tha: Une ta kam shitur token me ç’ka ne te. Keshtu qe shkuan te gjykohen, ku gjykatesi i pyeti: Keni femije?

Njeri tha: Une kam nje djale.

Tjetri tha: Une kam nje vajze.

Gjykatesi tha: Martojini djalin me vajzen, kurse arin shpenzojeni per ta dhe jepeni sadaka”.

Dobite dhe mesimet qe nxjerren nga ky rast:

– Devotshmeria dhe besnikeria çdohere sjelle miresi.

– Frika nga harami dhe pasuria qe nuk eshte e jotja.

– mos lakmia dhe te kenaqurit me ate qe eshte vetem e jotja, e qe eshte burimi kryesor i lumturise. E kjo eshte nje semundje bashkekohore, pakenaqesia me ate qe e kemi, por synojme dhe lakmojme vetem te huajen.

– Vlera e krijimit te miqesise me njeriun e devotshem.

– Urtesia e Gjykatesit, parimet e tij fisnike, dhe kujdesi per investimin ne gjeneratat e ardhshme te shendosha.

– Te shpresojme se edhe sot kemi akoma njerez te tille.

Nga freskia dhe bukuria e fshatit Trepçë dhe biblioteka e shtepizes.

Mr.sci. Saad Riza Gashi