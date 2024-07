Qytetërimi Arab – Fragment

“Muslimanët e kishin kuptuar se sistemet dhe fetë nuk imponohen me forcë. Për këtë arsye, ata i trajtuan njerëzit e çdo vendi që sundonin me butësi të madhe, duke i lënë ata me ligjet dhe besimet e tyre duke mos i detyruar, përveç një haraçi të vogël krahasuar me atë që paguanin më parë dhe këtë në këmbim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë së tyre. E vërteta është se bota nuk ka njohur triumfatorë më tolerantë se Muslimanët”.

Mendimtari Francez Gustave Le Bon (1841– 1931) në Librin 📚e tij: “Qytetërimi Arab”

Nga: Hoxhë Vladimir Kera