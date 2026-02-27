Qyteti belg vendos ndalim të konsumimit të alkoolit gjatë ditës në qendër të qytetit

Qyteti belg Boom ka vendosur ndalim të konsumimit të alkoolit gjatë ditës në qendrën e tij nga muaji prill deri në muajin shtator, me qëllim uljen e shqetësimeve publike, transmeton Anadolu.
Gjatë kësaj periudhe, siç raporton transmetuesi VRT, konsumimi i alkoolit do të ndalohet në çdo kohë brenda dhe përreth sheshit historik të tregut Grote Markt.
Më herët, pirja e alkoolit në hapësira publike jashtë zonave të licencuara ishte e ndaluar vetëm nga mesnata deri në orën 08:00, me përjashtim të tarracave dhe aktiviteteve të lejuara.
Kryetari i bashkisë Boom, Jeroen Baert, tha se masa synon zonat ku janë regjistruar shqetësime të lidhura me alkoolin.
“Zgjodhëm këtë periudhë sepse ditët janë më të gjata dhe rriten gjasat për mot të mirë. Pikërisht atëherë njerëzit mblidhen në zonat ku ne duam të ndërhyjmë”, shpjegoi ai.
Shkelësit mund të përballen me gjoba sipas kodit të sanksioneve administrative komunale.
Autoritetet sqaruan se edhe mbajtja e një shisheje apo kanaçeje të hapur me alkool do të konsiderohet shkelje e ndalimit.