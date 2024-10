Qyteti libanez i Listës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Baalbek, është nën kërcënimin iz;’raelit

Agresioni i Izraelit kundër Libanit kërcënon qytetin 3.000-vjeçar të Baalbekut, i cili është në Listën e Trashëgimisë Botërore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO).

Baalbek, i cili ndodhet në Luginën Beqaa në jug të vendit dhe që konsiderohet si “qyteti tempull më madhështor në botë” u filmua nga Anadolu.

Qyteti ka qenë objektiv i avionëve luftarakë izraelitë dhjetëra herë që nga 23 shtatori, kur filluan sulmet gjithëpërfshirëse të Izraelit në kryeqytetin Bejrut dhe pjesë të tjera të Libanit.

Në rajonin, i cili u prek gjithashtu nga lufta midis Libanit dhe Izraelit në vitin 2006, shumë ndërtesa në rrugën kryesore që shtrihet nga Zahli në Baalbek dhe rreth qytetit antik të Baalbek, i cili konsiderohet “qyteti tempull më madhështor në botë”, u shkatërruan për shkak të sulmeve ajrore.

Shpërthimet nga këto sulme të ashpra, shkaktuan dëmtimin e disa ndërtesave historike që janë zgjerimet e qytetit antik. Kupola e Durisit, e vendosur në fshatin Duris, ku jetojnë kryesisht turkmenët libanezë dhe e ndërtuar me materiale romake gjatë periudhës Ejubid, është një nga këto struktura.

Pas sulmeve të rënda ajrore që synonin ndërtesat e afërme, kolonat e ndërtesës historike të ndërtuar në shekullin e 13-të u dëmtuan ndërsa gurët në kupolën e saj filluan të binin.

Zyrtarët libanezë janë të shqetësuar se Izraeli do t’i dëmtojë ndërtesat historike.

– “Ne nuk i besojmë asnjë angazhimi nga Izraeli”

Ministri i Kulturës së Libanit, Mohamed Mortada, në deklaratën për Anadolu tha: “Ne nuk i kërkuam Izraelit të jepte një zotim për të mos bombarduar Kalanë Baalbek dhe vende të tjera arkeologjike, sepse nuk i besojmë asnjë angazhimi nga Izraeli”.

Ai theksoi se Izraeli drejtpërsëdrejti ose në mënyrë indirekte synon vendet arkeologjike dhe se këto sulme mund të shkaktojnë dëme në strukturat arkeologjike. Lidhur me ndikimin e sulmeve izraelite ndaj vendeve arkeologjike, Mortada tha: “Nuk e dimë sepse ende nuk kemi bërë ndonjë hulumtim. Do të hetojmë pasi të ndalojnë sulmet. Megjithatë, dihet se sulmet pranë qytetit do të kenë padyshim një ndikim në qytet në planin afatgjatë”.

Duke thënë se Libani është mikpritës i objekteve arkeologjike të Listës së Trashëgimisë Botërore, veçanërisht në qytetet Tyre dhe Baalbek, Mortada theksoi se UNESCO duhet të marrë masa paraprake për mbrojtjen e këtyre veprave.

– Qyteti antik Baalbek

Baalbek, i vendosur në Luginën Beqaa në lindje të Libanit, ishte qendër e rëndësishme e rrugës tregtare nga Lindja në Perëndim, duke u konsideruar qendra më e rëndësishme fetare e antikitetit pas Romës dhe kaloi në pronësi të shumë vendeve shumë herë gjatë historisë për shkak të luftërave.

Qyteti ra nën dominimin e bizantinëve, selxhukëve, ejubidëve, kryqtarëve, mongolëve, mamlukëve dhe osmanëve dhe çdo qytetërim shtoi një element të ri në qytet.

Emri i qyteti vjen nga Fenikasit, një fis mesdhetar nga raca semite, “Baal”, i cili konsiderohet si “perëndia më i fuqishëm” në sistemin e besimit të tyre.

Qyteti, i cili u mbrojt nga UNESCO në vitin 1984, njihet si qyteti tempull “më i madh”, “më i vjetër” dhe “më misterioz” në botë.