Rafah po zien nga dëshpërimi dhe mizoria, ndërsa frika e një sulmi po përhapet

Rafah është një tenxhere me presion të dëshpërimit dhe ne kemi frikë për atë që vjen më pas”, tha Jens Laerke, një zëdhënës i agjencisë së OKB-së.

Qindra mijëra palestinezë kanë kërkuar strehim në Rafah, i cili tashmë strehon mbi gjysmën e popullsisë së Gazës. Zëdhënësi i agjencisë së OKB-së shpreh shqetësimin për situatën në Rafah dhe frikën për atë që mund të ndodhë më pas.

More than half of Gaza’s 2.3 million people are sheltering in Rafah in the south of Gaza, mainly cold and hungry in makeshift tents and public buildings, with UNOCHA spokesperson Jens Laerke describing the border town as a ‘pressure cooker of despair’ https://t.co/2NlFsH0KNm pic.twitter.com/vRPBpaqUES

