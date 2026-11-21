Një këshillë për ta hequr shaminë mund të kishte ndryshuar rrugëtimin e saj profesional. Por Raffia Arshad zgjodhi të mos bënte kompromis me identitetin e saj fetar. Vite më vonë, ajo u bë gjyqtarja e parë në Mbretërinë e Bashkuar që mban hixhabin, duke u kthyer në një shembull të përfaqësimit dhe mundësive të barabarta.
Në vitin 2001, kur Raffia Arshad ishte studente e drejtësisë, një familjar e këshilloi të mos mbante hixhab gjatë një interviste për përfitimin e një burse studimi në Inns of Court School of Law, në Londër. Arsyeja ishte frika se shamia mund t’ia zvogëlonte shanset për t’u përzgjedhur.
Por ajo vendosi të mos e hiqte.
Për Arshad, kjo nuk ishte thjesht çështje veshjeje, por një zgjedhje që lidhej drejtpërdrejt me identitetin dhe bindjet e saj. Ajo nuk dëshironte të hiqte dorë nga një pjesë e vetes për të pasur mundësinë të ndërtonte karrierën që kishte ëndërruar.
U paraqit në intervistë me hixhab dhe arriti ta fitonte bursën. Ky moment u bë një pikë e rëndësishme në jetën e saj, duke dëshmuar se ambicia profesionale dhe identiteti fetar nuk janë domosdoshmërisht në kundërshtim me njëri-tjetrin.
Nga studentja e drejtësisë te gjyqtarja
E rritur në West Yorkshire të Anglisë, Raffia Arshad kishte ëndërruar që në fëmijëri të punonte në fushën e drejtësisë. Megjithatë, mungesa e përfaqësimit të grave nga komunitetet minoritare në pozita të larta profesionale e kishte bërë të reflektonte nëse edhe ajo mund ta ndiqte këtë rrugë.
Pas përfundimit të studimeve, në vitin 2002 ajo u thirr në profesionin e avokatisë. Dy vjet më vonë, iu bashkua studios ligjore St Mary’s Family Law Chambers, ku ndërtoi një karrierë të gjatë në fushën e së drejtës familjare.
Gjatë viteve të punës, ajo u angazhua në çështje të ndërlikuara që lidhen me të drejtat e fëmijëve, martesat e detyruara dhe çështjet që përfshijnë aspekte të së drejtës islame. Gjithashtu, u bë autore e një vepre profesionale mbi të drejtën familjare islame.
Pas rreth 17 vitesh përvojë profesionale, në maj të vitit 2020, Arshad u emërua zëvendësgjyqtare e qarkut (Deputy District Judge) në qarkun gjyqësor Midlands. Me këtë emërim, ajo u bë gruaja e parë e njohur në Mbretërinë e Bashkuar që ushtronte këtë funksion gjyqësor duke mbajtur hixhabin.
Rrugëtimi i saj profesional vazhdoi edhe më tej. Në nëntor të vitit 2022, ajo u emërua gjyqtare e rregullt e qarkut (District Judge), me bazë në Derby Combined Court Centre.
Paragjykimet që nuk zhduken me suksesin
Pavarësisht arritjeve profesionale, Arshad ka treguar se paragjykimet mund të vazhdojnë të jenë pjesë e përvojës së grave që mbajnë shenja të dukshme të përkatësisë së tyre fetare.
Në një episod të bërë publik, ajo ka rrëfyer se, gjatë kohës kur ushtronte profesionin e avokates, një punonjës i gjykatës e kishte ngatërruar fillimisht me një kliente, më pas me një përkthyese dhe madje me një person që ndodhej aty për përvojë pune.
Në të vërtetë, ajo ishte avokatja që përfaqësonte çështjen.
Arshad e ka përmendur këtë përvojë si shembull të paragjykimeve të pavetëdijshme që mund të shfaqen edhe në institucione profesionale. Sipas saj, ekzistojnë ende perceptime të ngulitura mbi mënyrën se si duhet të duket një person që ushtron një profesion me përgjegjësi të lartë.
Ajo ka folur edhe për pasigurinë që mund të përjetojnë gratë kur gjenden në mjedise ku nuk shohin persona me prejardhje apo përvoja të ngjashme me të tyret. Një ndër fenomenet që ka trajtuar është edhe “Imposter Syndrome”, i njohur si sindroma e dyshimit në vlerat dhe aftësitë personale, pavarësisht arritjeve konkrete.
Një emërim që frymëzoi gra dhe vajza
Për Arshad, emërimi në sistemin gjyqësor britanik nuk përfaqëson vetëm një sukses individual. Pas këtij zhvillimi, ajo mori mesazhe të shumta nga gra dhe vajza që mbanin hixhab dhe që e panë karrierën e saj si dëshmi se edhe ato mund të synojnë pozita të larta profesionale.
Ajo ka shprehur dëshirën të jetë një shembull për përfaqësimin dhe diversitetin në institucionet publike, duke inkurajuar të tjerët të mos heqin dorë nga ambiciet e tyre për shkak të paragjykimeve apo stereotipeve.
Megjithatë, rëndësia e emërimit të saj nuk qëndron te fakti se ajo mban hixhabin, por te përvoja, përgatitja dhe meritat profesionale që e çuan drejt kësaj pozite.
Ky është edhe një nga mesazhet më domethënëse të karrierës së saj: barazia nuk nënkupton që të gjithë duhet të duken njësoj, por që secili të ketë mundësinë të vlerësohet për aftësitë dhe kontributin që jep.
Një mesazh që tejkalon kufijtë e Britanisë
Rasti i Raffia Arshad vazhdon të ketë rëndësi përtej Mbretërisë së Bashkuar. Ai rikthen në vëmendje një çështje që mbetet aktuale në shumë shoqëri: mundësinë që njerëzit, pavarësisht prejardhjes, kulturës apo bindjeve fetare, të ndërtojnë karrierën e tyre pa u përballur me pengesa të bazuara në paragjykime.
Ajo nuk u bë gjyqtare duke hequr dorë nga identiteti i saj, por duke dëshmuar përmes punës dhe përkushtimit se ai nuk ishte pengesë për suksesin profesional.
Nga intervista e vitit 2001, kur refuzoi ta hiqte hixhabin, deri te emërimi si gjyqtare e rregullt në vitin 2022, karriera e saj përcjell një mesazh të qartë: askush nuk duhet të detyrohet të zgjedhë mes identitetit personal dhe të drejtës për të ndërtuar një të ardhme profesionale.
Sepse aftësia për të ushtruar një profesion nuk përcaktohet nga ajo që një person mban në kokë, por nga ajo që ka në dije, përvojë dhe karakter. /islamgjakova