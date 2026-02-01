Rama “ngatërron” Kuranin me Talmudin

A e ka lexuar kryeministri ynë absurd librin absurd hebre?!
Kur është fjala për Izraelin, Edi Ramën më mirë mos e dëgjosh. Kjo pasi niveli i absurditeve që thotë është ulëritës.
Së fundi, në një intervistë për Jerusalem Post, ai tha se, “mendoj se është normale të jesh mik me Izraelin”.
Në fakt, se sa anormale është një miqësi e tillë për çdo njeri që ka sadopak mend e moral shihet mu te amoraliteti e alogjika e pacak që shpërfaqet te kjo dashuri frenetike e Ramës për një shtet e një politikë gjenocidale.
Aburditeti tjetër vjen më pas, duke ia atribuar Talmudit, një libri të shpifur hebre, sajesë e tyre ku vetëquhen e vetëtrajtohen si të zgjedhur të Zotit, atë që në fakt gjendet vetëm në Kuran nga të gjithë librat e shenjtë.
“Talmudi na mëson se të shpëtosh një jetë të vetme, është sikur të kesh shpëtuar gjithë botën”, citohet të ketë thënë Rama.
Nuk dihet nëse vërtet ka lexuar diç nga Talmudi, por nëse do kishte lexuar vërtet, do iu largohej sionistëve gjakpirës si djalli temjanit.
Po ashtu, nëse vërtet do e kishte lexuar Talmudin, prej tij do kish kuptuar se pse Izraeli është aq delikuent si shtet, aq mizor. Gjithashtu do kishte kuptuar se pse morali është dimensioni më i munguar te sionistët. /tesheshi