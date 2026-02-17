Ndryshimet per kohen e fillimit te Ramazanit kane ekzistuar gjithmone. Dhe ky eshte nje debat i vjeter i ri…
Por ajo qe i ka “normalizuar” dhe menaxhuar keto ndryshime dhe nuk e ka çuar ummetin ne perçarje dhe fitne, ka qene repektimi i dijetareve dhe hoxhallareve ndaj dy gjerave:
1-Ata kane ndjekur institucionet fetare perfaqesuese te tyre.
2-Ata i kane dhene prioritet unitetit te besimtareve te trojeve ku ata dijetare kane jetuar.
Pra kane agjeruar diten qe agjerojne njerezit. Dhe e kane çelur agjerimin diten qe e kane çelur njerezit (populli).
Ramazani i ketij viti nis diten e Enjte, me dt. 19 Shkurt 2026.
Gezuar te gjitheve!
Zot na ruaj nga përçarja🤲🏻
Hoxhë Ferid Piku