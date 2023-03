Ramazani në vetvete është i begatë, por ti na e begatoje edhe më shumë.

Të gjithë ne u lodhnim duke ndejtur në Ramazan, ti duke ligjëruar nuk u lodhje.

Në iftar hanim sa s hahet, ti haje vetëm pak.

Ne pushonim, ti vrapoje gjithandej..

Donim të qerasnim, s na lejoje.

…

Me një fjalë, Ramazani ishte ndryshe me ty, sa do që të flas kurrë smundem me e kry, por shyqir që të patëm, 30 vite mision, dhe edhe pas vdekjes akoma po na mëson. Hoxha jonë. axha Jakup.

Nga: Bajram Ramadani