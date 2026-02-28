Ramazani nuk të ndryshon automatikisht, ai vetëm t’i heq alibitë.

Çdo vit, Ramazani të lë të përballesh vetëm me veten tënde.
Figurativisht, edhe djajtë lidhen dhe prangosen…
dhe ti mbetesh në arenë përballë vetes sate,
duke u përballur me të, pa justifikimin e ndikimeve të jashtme.
I vetëm me veten për një muaj të tërë.
Gërmon brenda vetes,
në shpellat e tua të brendshme,
në korridoret e errëta të shpirtit,
në sirtarët sekretë dhe strehët e fshehura.
Ramazani të përball me gjithçka që zakonisht e shmang.
Dhe papritur kupton se beteja nuk ishte aq e jashtme sa ishte e brendshme.
Aty e kupton se nuk mjafton arsyetimi.
Ose do ta rindërtosh veten me vetëdije,
ose do ta pranosh se beteja kryesore nuk ishte me shejtanin,
por me strukturën tënde të brendshme.
Ti dhe vetja jote.
Ditë të numëruara për t’u njohur realisht.
Hoxhë Halil Avdulli