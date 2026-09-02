Range Rover hyn në epokën elektrike, 536 kilometra autonomi dhe fuqi që sfidon V8

Range Rover ka prezantuar më në fund versionin tërësisht elektrik të SUV-it të tij ikonik, duke sjellë një kombinim të luksit, performancës së lartë dhe aftësive serioze jashtë rruge.
Range Rover elektrik ofron deri 536 kilometra autonomi, sipas vlerësimit të EPA-s, ndërsa porositë tashmë janë hapur në Shtetet e Bashkuara. Çmimi fillestar është rreth 138 mijë dollarë.
Ky është Range Rover-i i parë plotësisht elektrik në historinë 56-vjeçare të emrit. Modeli prodhohet në fabrikën e kompanisë në Solihull të Britanisë së Madhe, në të njëjtën linjë me versionet me benzinë dhe hibride.
Në zemër të SUV-it ndodhen dy motorë elektrikë me magnet të përhershëm, nga një në secilin aks, të cilët prodhojnë së bashku 542 kuaj fuqi dhe 627 lb-ft çift rrotullues. Ky është çift rrotullues më i lartë se çdo Range Rover tjetër i prodhuar më parë, pavarësisht llojit të motorit.
Performanca është po aq mbresëlënëse. Range Rover Electric arrin nga 0 në 100 kmh për vetëm 4.3 sekonda. Kompania pretendon se SUV-i ofron performancë të krahasueshme me një V8, por pa konsumuar asnjë pikë karburanti.
Energjia vjen nga një bateri litium-jon me kapacitet 118.5 kWh, e përbërë nga 344 qeliza dhe e ndërtuar mbi një arkitekturë 800-voltëshe.
Në një karikues të shpejtë DC me fuqi deri në 350 kW, bateria mund të karikohet nga 10 në 80 për qind për rreth 22 minuta. Range Rover thotë se vetëm 10 minuta karikim mund të shtojnë rreth 200 kilometra autonomi.
Por pavarësisht se është elektrik, Range Rover nuk ka hequr dorë nga një prej karakteristikave kryesore të markës: aftësia për të përballuar terrene ekstreme.
Sistemi Integrated Traction Management mund të rregullojë shpejtësinë e motorëve në vetëm 50 milisekonda, duke reaguar shumë shpejt ndaj rrëshqitjes së rrotave.
Ndërkohë, sistemi Intelligent Driveline Dynamics mund të shpërndajë nga zero deri në 100 për qind të çift rrotulluesit të disponueshëm në pjesën e pasme, në varësi të kushteve.
SUV-i mund të përballojë një ngjitje deri në 33 gradë dhe një zbritje deri në 45 gradë, ndërsa mënyra Single Pedal e lejon drejtuesin të kontrollojë lëvizjen kryesisht përmes pedalit të gazit.
Dhe kjo nuk është e gjitha: Range Rover Electric mund të kalojë nëpër ujë me thellësi deri në 35 inç, rreth 89 centimetra.
Modeli do të ofrohet në konfigurime me bazë të shkurtër ose të gjatë të rrotave, ndërsa klientët mund të zgjedhin nivelet e pajisjeve SE, Autobiography, SV, SV Black dhe SV Ultra.
JLR ka investuar gjithashtu në përgatitjen e stafit për epokën elektrike. Rreth 9,000 punonjës në fabrikën e Solihull janë trajnuar për teknologjitë e elektrifikimit, ndërsa 1,500 të tjerë kanë marrë trajnim në zona të tjera të West Midlands.
Bateria dhe sistemet e fuqisë elektrike prodhohen në qendrën e JLR-së në Wolverhampton, një nga objektet më të mëdha të këtij lloji në Britani.
Për blerësit, bateria dhe motorët elektrikë mbulohen nga një garanci tetëvjeçare ose 100 mijë milje. Në Amerikën e Veriut, Range Rover Electric ka gjithashtu përputhshmëri me standardin NACS, duke u dhënë pronarëve akses edhe në rrjetin e karikuesve Supercharger të Tesla-s.
Me këtë model, Range Rover po përpiqet të dëshmojë se elektrifikimi nuk do të thotë domosdoshmërisht heqje dorë nga luksi, fuqia apo aventura jashtë rruge.